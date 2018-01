Sénégal: Mise au point du rectorat de l'Ucad

Le niveau des sommes engagées dans la construction de laboratoires neufs et la réhabilitation des amphithéâtres témoigne de la volonté des pouvoirs publics de doter notre enseignement supérieur d'infrastructures à la hauteur de la priorité placée dans ce secteur stratégique pour le développement du pays. Une saine et objective information de l'opinion publique sur ces travaux appelle, au minimum, la vérification, à la bonne source, des faits allégués.

En ce qui concerne la cité des enseignants, elle a été inaugurée et a fait l'objet d'une pré-réception lors de la visite du Chef de l'Etat, le 31 juillet 2015. Depuis lors, les logements ont été attribués et occupés par qui de droit.

o des 3 amphithéâtres communs (Abbé Boilat, Oumane Socé Diop et Jean Capelle) réhabilité pour un montant de 366 474 026 et qui ont été pré réceptionnés le 30 mars 2017 : les enseignements s'y déroulent normalement depuis lors ;

Dans la livraison de Sud Quotidien du mercredi 03 janvier 2018, des allégations infondées et erronées ont été portées contre le Rectorat de l'UCAD. Dans l'article intitulé « Les universités publiques au bord du gouffre », à la une du journal, son auteur, Ibrahima Baldé, soutient : « A l'université Cheikh Anta Diop (Ucad) de Dakar, l'heure est toujours à la réfection des amphis non encore terminée et la construction de salles à la Faculté des sciences et techniques (Fst) également non achevée. »

