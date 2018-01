Sénégal: Célébration de ses 30 ans du 5 janvier au 31 décembre 2018 - Le hip hop galsen exhibe ses atouts

Du 5 janvier au 31 décembre 2018, le hip hop Galsen sera en fête. Il s'agit de la célébration de ses 30 ans d'existence. Face à la presse hier, vendredi 5 janvier, les initiateurs ont fait savoir que toutes les expressions artistiques des cultures urbaines seront célébrées. Occasion aussi de rendre un hommage aux pionniers du hip hop Galsen.

Le hip hop Galsen va célébrer ses 30 ans d'existence durant toute l'année 2018. Ce, avec différentes activités qui devront permettre de développer le mouvement. L'association Africulturban qui est l'initiatrice de l'évènement ainsi que les autres acteurs du mouvement hip hop étaient en conférence de presse hier, vendredi 5 janvier, au Goethe Institut pour dévoiler les contours et le sens des différentes manifestations prévues. Selon eux, ce sera une occasion de « rendre hommage aux pionniers du hip hop sénégalais pour leur participation à la construction d'un Etat de droit et de la promotion de la démocratie par la conscientisation des jeunes et de la promotion de la liberté d'expression ».

A en croire le président d'Africulturban, Matador, il s'agira de « célébrer les gens qui ont donné corps et âme pour faire vivre le hip hop». Toutes les expressions artistiques qui tournent autour des cultures urbaines dont la musique, la peinture, la danse, le deejaying et d'autres seront célébrées. Ainsi, différentes activités sont au menu de cette célébration des 30 ans de hip hop Galsen, en collaboration avec des artistes européens, américains, marocains, mauritaniens, gambiens etc... Plus de 200.000 spectateurs et 300 groupes sont attendus pendant les 12 mois d'activités de la célébration des 30 ans de hip hop Galsen, selon les organisateurs.

Parmi les activités prévues, on peut citer la cérémonie de lancement, les semaines du hip hop à Rufisque, à Guédiawaye, à Pikine, Kaolack, une exposition de photographie de trois mois qui sera dirigée par Fatou Kandé Senghor. Il y aura aussi un Battle panafricain de Breakdance, un Battle de Deejaying, des panels de discussions entres autres et la 6ième édition du Flow up dont la mise a atteint 5 millions cette année. Dans cette célébration, les femmes ne sont pas en reste. Car, il est prévu un festival de Hip Hop au féminin si l'on sait que les femmes ont commencé à se lancer dans le rap maintenant.

Pour mieux internationaliser le hip hop Galsen, il est prévu 2 tournées internationales en France, Norvège, en Allemagne, au Maroc, en Belgique et en Suisse. « Cela va permettre d'exposer le hip hop sénégalais à l'international car il faut qu'on garde sa dimension socio politique », a fait savoir Malal Talla. A cette célébration des 30 ans du hip hop Galsen qui ne se limite pas seulement à Dakar, les organisateurs invitent tous les acteurs des cultures urbaines à apporter leurs pierres à l'édifice pour la réussite des manifestations.