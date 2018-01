L'Alliance des Syndicats Autonomes de la Santé (ASAS) SUTSAS-SUDTM/ASAS « AND GUEUSSEUM », s'est insurgée contre la mesure arbitraire et illégale de rupture de contrat de certaines catégories d'agents du Ministère de la Santé et de l'Action sociale (MSAS), en violation du Code de Travail. L'information émane d'un communiqué de presse parvenue hier à notre rédaction.

Le Sutsas et le Sudtm n'entendent pas baisser les bras sur la rupture de contrat de certains agents de santé. D'après les termes d'un communiqué rendu public hier, l'alliance « And Guesseum» Sutsas-Sudtm « condamne avec la dernière énergie la décision inopportune, non seulement de par son caractère tardif et sans préavis contrairement à la loi, mais de son impertinence compte tenu du rôle combien important que ce personnel joue dans le système à tous les niveaux de la pyramide sanitaire ». La même source d'informer que le Sutsas et le Sudtm invitent le ministre de la Santé et de l'Action sociale « à reconsidérer la situation, surtout que le Président de la République a prescrit 2018 année de mandat social. »

Le communiqué d'ajouter que l'alliance des deux syndicats « rend responsable le Directeur des Ressources Humaines (DRH) du Ministère de la Santé de toutes les perturbations, nonobstant les conséquences juridiques et sociales d'une telle forfaiture ». Et la source de ces organisations syndicales de conclure en invitant « leurs camarades à la mobilisation pour le « GUEUSSEUM » de renouvellement de tous les contrats réguliers, gage de paix et de progrès social. »

Pour rappel, en octobre 2017, deux centrales syndicales sénégalaises, dont le Syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale (Sutsas) de Mballo Dia Thiam, avaient décidé de mettre sur pied une structure commune dénommée Alliance des syndicats autonomes de la santé et de l'action sociale du Sénégal (ASAS/And Guesseum). Cette « alliance historique » impliquait également le Syndicat unique et démocratique des travailleurs municipaux (SUDTM) de Sidya Ndiaye.

L'objectif de l'alliance, comme avait tenu à l'affirmer lors d'une rencontre avec la presse Mballo Dia Thiam, porté à la tête de la nouvelle structure regroupant ces deux syndicats, était d'allier « leurs forces, faire bloc, pour enfin réussir leur mission principale, c'est-à dire la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs ». Aussi le Sutsas et le SudTm avaient affirmé mordicus croire « fermement que donner une priorité à cette alliance, c'est créer des cadres et des mécanismes de concertation viables et durables au sein d'espaces d'échanges stabilisés ».