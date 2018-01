Sénégal: Ligue 1 (7e journée) - Entre relance et duels à distance

Après sa probante victoire face aux Gabelous, les Stadistes acueilleront le Casa sport ( 11e , 4 points) mal au point et toute aussi soucieuse de se relever après cette contreperformance subie à domicile durant le Classico qui l'a opposé au Jaraaf, De leur côté les « Vert et Blanc » du Jaraaf (5e), tenteront d'accéder au podium qui passera par un résultat positif face au Ndiambour de Louga (10e ; 7 points) qu'ils vont recevoir au stade Léopold Senghor. Au bas du tableau, Le promu, Dakar Sacré-Cœur (12e ; 4 points) ira à l'assaut de Diambars. A noter que la Soncos de Diourbel, actuel leader et seule équipe invaincu ne déscendra pas ce week-end sur la pelouse puisque sa confrontation avec le Guédiawaye FC a été reportée à cause du litige pendant au sein du club de la banlieue dakarois.

Battue (1-2) par la Sonacos de Diourbel qui lui en même temps ravi la première place, l'équipe de Génération Foot est à la relanc en accueillant ce samedi, les Rufisquois du Teungueth FC pour le compte de la 7e journée de ligue 1. Les Académiciens dispose sur leur pelouse du Centre de Déni Birma Ndao, toutes les cartes pour reprendre la tête du classement et si besoin creuser un écart somme toute mince qui existe jusque là entre eux et les équipes du haut du tableau. Pour cela, ils peuvent s'adosser sur la forme de leur buteur Amadou Dia Ndiaye pour s'imposer face à Teungueth Fc (9e, 8 points).

