Congo-Brazzaville: Fêtes de fin d'année - La mode à l'honneur à Béni

Designers et population ont fait fi du crépitement des armes et menaces sécuritaires, pour s'offrir, le temps d'une soirée, un moment de détente face à des créations originales. Retour sur un défilé de mode qui a su donner des couleurs à Béni, dans l'est de la République démocratique du Congo.

L'idée est de Miki Sikabwe, designer congolaise qui a fait ses armes au Rwanda, au Kenya et au Burundi. En dépit de son pedigree, la jeune dame n'a jamais eu l'occasion d'exposer sur sa terre natale, à Beni, localité de l'est ravagée par une guérilla depuis des années.

Mais à l'occasion de la fête de la Nativité, la designer a outrepassé ses craintes liées à l'insécurité et a offert le premier rendez-vous de la mode dans la localité, depuis des années. Autour d'elle, plus de six cents personnes rassemblées pour apprécier des créations faites à base de matériaux locaux. Les créateurs invités ont, en effet, su allier l'histoire culturelle de la localité au modernisme pour des rendus rafraîchissants d'originalité. « Je suis heureuse d'exposer mes colliers et mes vêtements faits avec des produits locaux, ici à Beni, et je crois que cela donnera de l'espoir aux gens ici », a déclaré Sikabwe.

Au-delà du divertissement que cet événement pourrait constituer pour la population de Béni, surtout en ces fêtes de début d'année, c'est avant tout une petite victoire sur la violence. Pour rappel, en 2014, la semaine de la mode de Béni avait dû être annulée en raison de l'éclatement de violences qui feront plus de mille morts en quelques mois.

Cette fois, également, quelques jours seulement avant le défilé de mode, la ville de Béni était de nouveau soumise au diktat des groupes armés. Plus tôt en décembre 2017, en effet, les rebelles de l'ADF ont attaqué la mission locale des Nations unies, tuant quatorze soldats de la paix tanzaniens et cinq soldats congolais dans l'attaque la plus meurtrière contre une mission onusienne depuis près de vingt-cinq ans.

Mais la riposte entreprise par l'armée congolaise tend à redonner espoir, notamment aux autorités de Béni après de longues années de conflit. « Nous aimerions montrer au monde qu'à Beni et au nord-est du Congo, il y a de la vie et que les touristes peuvent venir ici », a assuré Nyonyi Bwanakawa, le maire de Béni. La ville se trouve au pied du mont Ruwenzori, qui est entouré par le célèbre parc national des Virunga. Un potentiel touristique que Béni compte bien exploiter.

En attendant, Miki Sikabwe affirme qu'elle consacrera une partie des recettes de son défilé aux femmes violées par les rebelles ADF.