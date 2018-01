Un soldat a trouvé la mort et un autre a été blessé, lors des échanges de tirs entre… Plus »

De plus poursuit-il, « l'encours de crédits se chiffre en fin septembre 2017 à 250 milliards de FCFA contre 57 milliards de Fcfa en 2012. Mieux le secteur est sorti, depuis fin 2016 du déficit structurel qu'il a connu au cours de ces dix dernières années » a déclaré le ministre de l'Economie et des finances qui se félicite de la bonne application des mesures et reformes initiées depuis 2012 par le Gouvernement en vue d'assainir et redynamiser le secteur.

« Le secteur de la microfinance, l'un des principaux moteurs de l'inclusion financière en Côte d'Ivoire est en voie de réussir le pari de sa restructuration et de sa professionnalisation ». C'est la principale information qui est ressortie de la rencontre que le Ministre de l'Economie et des Finances M. Adama KONE a eue ce jeudi 4 janvier 2017 avec l'ensemble des dirigeants des systèmes financiers décentralisés à son Cabinet sis à l'immeuble Sciam.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.