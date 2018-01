Tunisie: Naguez officiellement à Ezzamalek

Le capitaine de l'Etoile et de l'EN vient d'être élu meilleur gardien d'Afrique en 2017 à l'issue du référendum organisé par la CAF. Une consécration de taille pour Balbouli et qui vient de surcroît à point nommé pour ce dernier à une phase charnière voire délicate de sa carrière, lui qui a été ces derniers temps au centre d'une campagne de critiques acerbes après la cinglante défaite de l'Etoile face à Al Ahly en demi-finale de la Ligue des champions. Une telle consécration s'est présentée à un moment propice pour notre «keeper» n°1 à quelques mois de la coupe du monde de Russie et va, à n'en point douter, lui permettre de retrouver la plénitude de ses prédispositions psychologiques ô combien importantes pour un gardien de but. A noter enfin que Balbouli vient d'être approché par le club saoudien «Al Qadisiyah», 11e du championnat afin de renforcer ses rangs à partir de ce mercato hivernal. Nous y reviendrons...

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.