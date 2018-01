Tunisie: Le travail foncier au menu

En football, à terme, quand on est amené à se frotter à l'élite planétaire du sport-roi que constituent la Belgique et l'Angleterre, nos compétiteurs seront amenés à répéter des actions rapides (sans baisse de vitesse) sur la totalité d'une rencontre.

Nos joueurs devront donc être capables de réitérer le plus grand nombre de fois ces actions explosives entrecoupées généralement de temps de récupération semi-active de l'ordre de 20 à 40 secondes. C'est cela le haut niveau mondial. Et c'est à ce prix que la Tunisie pourra tenir la dragée haute aux «Diables Rouges» et autres et à la sélection des «Three Lions», sans oublier de composer avec cette grande inconnue qu'est le Panama. L'explosivité, l'endurance de sprints, l'endurance aérobie et à un niveau moindre, les sollicitations lactiques, sont les registres physiques auxquels les entraînements et les matchs font appel.

A ce titre, du côté de Doha, rien n'a été laissé au hasard par Mâaloul et ses acolytes. Car pour le head-coach national, la donne est claire : le team Tunisie a besoin de répétitions cohérentes, variées et efficaces pour une campagne réussie. Pour avoir des joueurs vifs, explosifs et endurants, il faut retrousser les manches et évoluer en parfaite intelligence et symbiose. Comment? En effectuant des séances collectives et individualisées permettant de ne négliger aucune qualité physique, que ce soit celles de la performance comme la puissance aérobie, la vitesse ou la force explosive, ou les qualités de soutien comme le gainage. C'est ce à quoi s'attelle le groupe actuellement sous la houlette d'un staff technique et médical aux petits soins.

Des conditions optimales

Ce faisant, du côté du centre d'Aspire, la structure et le matériel utilisable pour le volet physique sont de tout premier ordre. Cela facilite fortement les tâches qui incombent à tout un chacun, et cela permet au plateau technique d'enrichir son agenda de travail.

Oui, quitte à nous répéter, il est toujours utile de pousser les joueurs à donner le meilleur d'eux-mêmes. Loin de la pression locale, ces derniers se retrouvent dans une bulle du côté du complexe de Doha. Cela concourt forcément à serrer les liens entre les joueurs, favoriser la cohésion, l'alchimie du groupe, mobiliser et responsabiliser des joueurs qui ont, bien entendu, conscience du grand challenge qui les attend. Et pour revenir à la spécificité de ce rassemblement, à terme, nos internationaux doivent être conscients qu'un état physique mauvais retarde la réelle préparation spécifique (second volet de la préparation de l'équipe nationale). Il faut dire que Nabil Maâloul a beaucoup sollicité les siens ces derniers jours. Les footings, les activités d'oxygénation indispensables pour l'aspect cardiovasculaire et pour la régulation du poids. La réalisation d'abdominaux et de pompes qui permettent un maintien des qualités de gainage. Rien n'a été négligé dans ce sens. Bref, le plateau technique s'active à maintenir l'état de forme du groupe et à hausser le rythme de la préparation.

Microcycles

Un rythme de préparation qui se veut progressif, et qui va permettre de remettre tout le groupe à niveau par un entraînement commun puis individualisé. C'est ce qui ressort de la «méthode-Maâloul» actuellement. Pour le timonier tunisien, le travail foncier est au cœur de la préparation, car tous les entraînements qui suivront s'appuieront sur la solidité de ce socle. C'est forcément prioritaire quand on aspire par la suite à se mesurer au gratin mondial. Le football est certes un sport où l'incertitude est présente. Mais si le sport-roi n'est pas une science exacte, tout mettre en œuvre pour maximiser ses chances est forcément payant à terme. Le foncier, c'est primordial. Et actuellement, la priorité de l'entraînement physique est axée sur la conservation d'un état de fraîcheur optimale et la récupération. Viendra par la suite le temps où les nôtres commenceront à intégrer les exercices avec ballon, et ce, après avoir achevé les séances dites énergétiques. En clair, tout au long de ce stage, les microcycles vont s'enchaîner avec des changements dans les exercices. C'est à ce titre que Nabil Maâloul pourra à terme valider son agenda de travail et donner un sens au projet d'entraînement qu'il a concocté.

Naguez et Ben Amor : séances spécifiques

Volet individuel, il est utile de rappeler que Hamdi Naguez ne s'est vu délivrer une permission de quitter ponctuellement le stage qu'après avoir achevé le programme individuel auquel il a été soumis.

Rappelons que ce dernier a obtenu une autorisation pour s'absenter en vue de finaliser son passage chez les Cairotes d'Ezzamalek.

Quant à Mohamed Amine Ben Amor, il a, lui aussi, bénéficié d'un traitement à la carte sous l'œil avisé du kinésithérapeute de l'équipe nationale. Pour rappel, Naguez a récemment souffert de quelques douleurs musculaires, alors que Ben Amor s'est vu proposer un agenda allégé afin de ne prendre aucun risque.

Sur ce, en prélude au test de demain face à l'équipe de Youssef Msakni, le groupe n'a effectué qu'une seule séance hier au lieu des deux prévues. Cette répétition s'est déroulée vers 15h30. Enfin, rappelons que l'équipe croisera le fer avec Al Duhail ce dimanche à 15h45 (HT).