Tunisie: Saydia-EST - Enjeu et spectacle

Toutes les équipes qui feront partie du programme pourraient être mises en difficulté. Le Club Sfaxien et l'ASMarsa étant exempts.

La question qui se pose : qui va se détacher de l'autre dans la première place de la poule B, et dans la seconde position de poule A? Le moment est venu pour que les deux coleaders la Saydia de Sidi Bou Saïd et l'Espérance de Tunis en découdent pour se départager.

C'est pour cela que leur face-à-face est le choc du jour et sera suivi avec beaucoup d'intérêt. Il sera question de suprématie, d'une réputation et d'un leadership à défendre.

Il y aura de l'enjeu, de la pression de part et d'autre, ce qui va inciter les acteurs des deux camps à puiser au fond d'eux-mêmes et à donner le meilleur. Chacune des deux équipes considère que cette explication au sommet constitue une occasion pour éventuellement s'emparer du fauteuil.

Un désir de revanche anime les «Sang et Or» à la suite de leur unique défaite concédée à domicile face à leur adversaire du jour. Les protégés de Nizar Chkili devront être très forts sur tous les plans pour savoir bien négocier leur déplacement périlleux à la banlieue et ne pas sombrer dans le doute.

Les banlieusards auront fort à faire et savent bien qu'ils n'ont pas droit à l'erreur. Ils restent sur des résultats probants et devront continuer sur le même rythme de jeu et la même rigueur. D'autant qu'ils auront l'avantage du terrain et l'énorme soutien de leurs supporters. La force de la Saydia réside essentiellement dans le bon comportement du contre et aussi le service alliant manière et maîtrise. Ajoutons à cela le savoir-faire du passeur Hatem Obba, toujours au point, pour mettre les attaquant et les contreurs centraux sur orbite leur permettant de déstabiliser la machine en face. Un beau duel en perspective et qui ne dérogera sans doute pas à la règle.

Restons dans la seconde poule, le COKélibia espère s'emparer de la troisième place en profitant du repos de l'ASMarsa et en affrontant, à Sfax, la lanterne rouge, l'ASPTTS.

L'essentiel pour les Capbonais est de ne pas tomber dans la facilité. Une rencontre, peu importe la valeur de l'adversaire, n'est jamais gagnée d'avance. C'est le cas également pour l'Etoile du Sahel qui recevra la Mouloudia de Bousalem. Les deux équipes partagent la seconde position de la première poule. L'ESS part en principe favorite mais devrait se méfier d'une Mouludia capable du meilleur et qui force le respect.

Un autre match retient l'attention, celui qui opposera A Sfax les Transporteurs aux Aviateurs. Les locaux sont bien décidés à réaliser leur premier succès surtout après avoir récupéré les réfractaires. Le TAC veut réussir une troisième victoire consécutive. Ce qui lui donnera un nouvel élan pour le reste de la compétition.

Programme

Sidi Bou Saïd

15h00 : SSBS-EST (Kouki-Jrad)

Sousse

16h00 : ESS-MSB (Ouafi Heïfa-Hachicha)

Sfax

16h00 : ASPTTS-COK (Baouab-Ben Chikha)

18h00 : USTS-TAC (Nemsi-Ben Fadhla)