Tunisie: CA-ESG - Le choc !

EZS à l'épreuve

Les Zahrois se rendent à Monastir dans une mission difficile devant l'USM qui ne veut pas lâcher le moindre point. Ils ont un point d'avance sur la JSM, exempte aujourd'hui, et veulent accentuer leur avantage pour gagner le troisième billet au play off, mais devant, Venales et ses équipiers restent plus complets et avec des solutions plus riches. Dans ce groupe, l'ESS ne devrait pas avoir de soucis pour battre l'ASH et consolider son leadership au groupe B. Le classement va sûrement changer et donner plus d'enseignements à quelques journées du play off et du play out.

Le programme

Gorjani

18h00 : CA-ESG

Nabeul

17h00 : USA-ESR

Monastir

17h00 : USM-EZS

Sousse

18h00 : ESS-ASH

La Marsa

18h00 : ASM-SN