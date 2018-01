Angola: L'entrepreneuriat souligne le développement économique

Les équipes de Real Sambila de Luanda (champion national) et de Recreativo de Cacuso de Malanje jouent ce samedi… Plus »

João Lourenço s'est déclaré prêt à écouter les préoccupations des hommes d'affaires, responsables de la création d'emplois et de la production de biens et services.

L'audience entre le Président João Lourenço et la classe affaires nationale, selon l'homme d'affaires Luis Cupenala, a permis d'établir une base pour l'alignement de la politique de l'Exécutif et avec l'entrepreneuriat privé national.

Pour sa part, Raul Mateus, de la Société de commerce et distribution moderne d'Angola (Ecodima), a déclaré que l'une des propositions présentées à la réunion du Chef de l'Etat angolais avait trait au paiement des dettes publiques et critères pour l'allocation des devises.

José Severino a indiqué que des questions telles que le taux de change ont été soulevées, la garantie que l'État deviendrait plus acheteur de biens nationaux, le besoin d'interaction entre les secteurs de production, distribution et consommation, ainsi qu'une plus grande articulation entre l'agriculture et l'industrie. Le responsable de l'AIA a suggéré le développement de l'industrie minière le long des berges, l'augmentation des investissements dans la conservation du poisson, l'amélioration de l'industrie pétrochimique et le raffinage pour rendre l'industrie compétitive.

D'un point de vue de l'industriel, la hausse du PIB entraînera plus d'emplois et une augmentation de l'assiette fiscale.

Luanda — La classe d'affaires angolaise considère comme positives les attentes créées par l'Exécutif, pour relancer la production nationale, diversifier l'économie nationale et développer économiquement et socialement le pays.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.