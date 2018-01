Madagascar en 2018 - Les vœux du président Rajaonarimampianina

349 sinistrés, plus de 2.000 personnes déplacées, des cases détruites. Les premiers bilans… Plus »

Des élections présidentielles se tiendront bel et bien cette année mesdames et messieurs, mais en attendant nous poursuivons ensemble les chantiers déjà commencés... Nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers, il nous faut redoubler d'effort... Mais tout ce à quoi nous avons oeuvré depuis bientôt quatre ans n'a réellement de sens que si nous l'inscrivons dans une véritable vision d'avenir

L'occasion pour le président malgache de faire le bilan à un an de la fin de son mandat. Si Madagascar reste un des pays les plus pauvres monde, Hery Rajaonarimampianina a tenu à souligner les avancées, notamment le retour à la croissance avec un taux de 4,1% en 2017. 2018 sera une année primordiale à Madagascar puisque l'élection présidentielle doit se tenir à la fin de l'année.

