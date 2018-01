Madagascar: Rugby /Top 8 - Deuxième journée décisive

Le championnat de Madagascar organisé par Malagasy Rugby, baptisé Gold Top 8 entame la deuxième journée des éliminatoires ce dimanche. Ce sommet regroupe les huit meilleurs clubs à l'issue du championnat régional pour les équipes de la première division élite fédérale, sous l'égide de la fédération. Quatre matches seront au programme de ce dimanche 7 janvier au stade Makis à Andohatapenaka.

Décisif pour se qualifier en demi-finales, les vainqueurs de la première journée tenteront chacun une deuxième victoire, synonyme de ticket pour la phase finale. Après sa victoire face à JST Ambondrona ce dimanche (25-11), la Savonnerie Tropicale Milalao ouvre le bal contre l'UIRC vers 9 heures. Puis, l'Union sportive d'Ankadifotsy qui a déjà enregistré une victoire face à l'Union sportive d'Ikopa (18-8) tentera un deuxième succès en affrontant demain les 3F5 d'Amboditsiry. En début d'après-midi, Cosfa, large vainqueur sur un score fleuve de 67 à 10 contre UIRC, lors de la première journée, sera opposé en deuxième journée contre JST Ambondrona. Et le dernier match au programme de ce dimanche sera le choc entre FT Manjakaray et l'US Ikopa.

À sens unique, l'équipe championne nationale en titre a écrasé d'entrée le club d'Amboditsiry sur un score sans appel de 94 à 3.

Ce championnat de Madagascar regroupe les clubs qui ont participé à la compétition régionale organisée par un comité mis en place par la fédération. Comme son nom l'indique, huit équipes sont en lice. Elles sont réparties en deux groupes, celui A est composé de FT Manjakaray, l'Union sportive d'Ankadifotsy, l'Union sportive d'Ikopa et 3F5 d'Amboditsiry. Et la poule B est constituée de Cosfa, de la Savonnerie Tropicale Milalao, de la JST Ambondrona et l'UIRC. La troisième et dernière journée des matches de groupes bouclera la phase éliminatoire le dimanche 14 janvier. Et les deux meilleurs clubs de chaque groupe seront qualifiés en demi-finales croisées. Elles sont programmées pour le dimanche 21 janvier et la finale ainsi que le match de classement pour la troisième place se tiendront le dimanche 28 janvier. Les champion et vice champion à l'issue de ce Top 8 représenteront la Grande île à la Coupe des clubs champions de l'océan Indien prévue en mars.

Calendrier 2e journée

9h: STM-UIRC

11h: USA-3F5

13h : Cosfa-JSTA

15h: FTM-USI