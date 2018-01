Cote d'Ivoire: Showbiz/Eudoxie Yao - "J'ai fait de mon complexe un atout"

Les USA ont Kim Kardashian, le Cameroun a Nathalie Koah et Coco Emilia, et la Côte d'Ivoire a aussi Eudoxie Yao.

Eudoxie Yao est connue en Côte d'Ivoire comme l'une des plus grandes célébrités sur internet. Son physique aux géométries ahurissantes ne passe pas inaperçu. Ce sont ces rondeurs qu'elle exhibe fièrement, parfois un peu osé, qui ont fait d'elle une web star dont la notoriété a aujourd'hui dépassé les frontières ivoiriennes. Et pourtant !

Hier, humiliée, moquée, sujette à toutes sortes de railleries pour ses formes surdimensionnées, elle a su surmonter son complexe pour en faire un atout. « Les gens m'appelait génie, à cause de mes formes. En plus, j'avais de gros seins collés. Aujourd'hui, j'ai surmonté mon complexe et décidé d'assumer et de mettre en valeur mes rondeurs. Pendant un certain moment, les injures m'ont beaucoup affectée mais au fil du temps, j'ai relativisé », explique-t-elle.

Eudoxie ne rate jamais une occasion pour exposer ses formes juteuses et généreuses. Au point qu'elle a développé un vrai business, son gagne-pain, autour de sa personnalité. « Je suis esthéticienne de formation. J'ai un diplôme de CAP en esthétique. En même temps, je suis actrice de cinéma. Je fais également figure dans les clips, des soirées, des spectacles au cours desquels, à une certaine heure, j'arrive sur la piste, les fans me posent les questions qu'ils veulent et je fais mon petit show (rire) », confie la femme qui se définit comme la plus « influente d'Afrique ». Une distinction glanée en 2017 au festival de la sape au Congo.

Toujours dans le même esprit professionnel, Eudoxie Yao n'exclut pas de poser en tenue d'ébène un jour, mais à une condition: « que celui qui me demande cela me paie plusieurs centaines de millions... ».

En attendant, tout baigne bien pour elle. N'est-ce pas elle qui a prétendu avoir refusé 5 millions de Fcfa d'un riche saoudien qui avait souhaité seulement sa présence à son anniversaire ? C'est encore elle, qui, pour sans doute ironiser, en réaction à ses détracteurs, qui la présente comme une prostituée de luxe, a affirmé qu'il fallait débourser 20 millions de Fcfa pour l'avoir dans son lit.

Avant d'être plus sérieuse: « je n'entretiens aucune relation avec des hommes d'affaires ni de ministres, tout ce qui se raconte sur mon compte est faux. Mes voyages sont purement d'ordre professionnel. Je ne suis pas une accro du sexe. Je suis plutôt en quête d'un véritable amour. Si j'étais une prostituée, j'aurai cédé aux avances de toutes ces personnes riches ». On dirait bien volontiers, sacrée Eudoxie !

D'Abidjan à Paris, en passant par le Maroc, le Congo, le Cameroun, etc. elle crée le buzz. Au point de clamer : « j'ai les plus grosses fesses d'Afrique. Jamais de ma vie je n'ai eu recours à la chirurgie esthétique, ni usé de produits quelconque pour avoir cette forme. Je suis 100% naturelle ».

Eudoxie continue son show et envisage même une carrière musicale pour mieux exploiter ces spectacles. Mais attention. « Si je tombe sur un homme que j'aime vraiment et qui veut m'épouser ... J'arrête tout », a-t-elle promis. Avis donc aux intéressés.