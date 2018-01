Madagascar: « Hira gasy » - « Rainitelo » et « Rapaolison » dans la même arène

Histoire de bien démarrer l'année, place aux grosses pointures de la musique folklorique. La troupe « Rainitelo » d'Andohavary affrontera celle de « Rapaolison » de Mandiavato au « Kianjan'ny Kanto » Mahamasina. Prévu se tenir le 8 octobre, le « match » a été reporté et aura finalement lieu demain.

Pour l'occasion, les deux troupes comptent frapper fort et conserver l'image de marque qu'elles se sont faites au fil des ans. Si « Rapaolison » est plus avare en information, « Rainitelo » vient de sortir son clip « Ny vola tsy ratsy fa ny olona no antony ».

Ces derniers temps, avec la promotion en rafales de la musique folklorique, le public démontre un intérêt manifeste pour la discipline. Petit comme grand, homme et femme, jeune comme vieux se retrouvent lors du festival « hira gasy makotrokotroka » ou pendant les confrontations mensuelles dans les endroits plus reculés.

Actuellement, la Capitale accueille de plus en plus les troupes pour le plus grand bonheur des amateurs de « Hira gasy ». Par ailleurs c'est dans cette optique que les organisateurs ont décidé de maintenir l'évènement. D'après Dadafara de Lt Production, « cette initiative entre dans le cadre de la promotion du 'Hira gasy ' dans les grandes villes ». Il ne reste plus qu'à souhaiter que le cyclone n'ait raison de ce spectacle prometteur.