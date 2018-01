Madagascar: Conjoncture - Les opérateurs économiques réclament des actions concrètes

Sur le plan économique, la reprise est de plus en plus perceptible. Une autre crise politique pourrait toutefois tout remettre en cause.

Economiquement parlant, Madagascar est sur la bonne voie. C'est ainsi que l'on peut résumer le discours présidentiel d'hier.

Petit à petit

Tout en reconnaissant que le retour à la croissance économique n'a pas encore d'impacts positifs palpables au niveau de la grande majorité de la population malgache, le président Hery Rajaonarimampianina n'a pas hésité à dire que les actions menées depuis son accession à la magistrature suprême mènent le pays, petit à petit vers le développement. Une affirmation confirmée, d'ailleurs par les différents rapports publiés par les bailleurs de fonds. Pour ne citer que le FMI qui affirme notamment que « sous l'égide du gouvernement actuel, démocratiquement élu, la croissance a accéléré progressivement (malgré les chocs), la stabilité macroéconomique s'est renforcée, des réformes de la gouvernance sont en cours, et les investissements publics et les dépenses sociales commencent à augmenter ». Pour rappel, le taux de croissance économique se chiffrait à 4,2% en 2016 et est resté supérieur à 4% en 2017. Pour 2018, la prévision est de 5,1%.

Handicapés

Cette croissance économique s'appuiera notamment sur le secteur secondaire qui atteindra un taux de 6%, grâce à l'agro-industrie, l'industrie de boisson, l'industrie du bois, et bien évidemment le textile qui connaît ces derniers temps un réel dynamisme. Les exportations des produits industriels figurent d'ailleurs parmi les éléments clés du développement cités par le Président de la République.

Sur ce point, justement, les industriels ne manquent pas de faire remarquer que le problème à Madagascar c'est qu'il manque encore ce passage à l'action pour concrétiser sur le terrain, les bonnes intentions. Dans le domaine industriel par exemple, la compétitivité de Madagascar n'est pas encore réelle. Tout simplement parce qu'en matière énergétique par exemple,les industriels malgaches sont encore handicapés par rapport à ceux d'autres pays. « Comment voulez-vous qu'on soit compétitif quand notre énergie est trois à quatre fois plus chère que celle de certains pays africains qui sont nos concurrents directs » déclare un opérateur économique. Une manière de dénoncer une fois de plus, la décision du gouvernement d'augmenter les tarifs de l'électricité. Certes, le

Président de la République a eu raison en parlant de l'amélioration de la production énergétique grâce à différents projets d'infrastructures d'énergie renouvelable, mais pour les opérateurs économiques, le coût énergétique exorbitant pratiqué actuellement à Madagascar empêche l'industrie d'être véritablement compétitive surtout sur le plan international.