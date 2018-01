Madagascar: Grand-messe d'Iavoloha - La famille de Rajaonarimampianina au grand complet

349 sinistrés, plus de 2.000 personnes déplacées, des cases détruites. Les premiers bilans… Plus »

Grands absents. Toujours du côté des invités, l'ancien président Marc Ravalomanana a brillé par son absence, contrairement à son épouse, non moins maire de la Capitale, Lalao Rakotonirainy. L'autre grand absent de la cérémonie d'Iavoloha était l'ancien président de la transition Andry Rajoelina. Par contre, l'ancien président Didier Ratsiraka a répondu à l'invitation du couple présidentiel. D'autres grandes figures de la politique, de la société civile et de la société religieuse étaient également aperçues hier à Iavoloha, pour ne citer que les chefs d'église du FFKM, Norbert Lala Ratsirahonana, Ny Hasina Andriamanjato et Tabera Randriamanantsoa.

La famille du président de la République Hery Rajaonarimampianina était au grand complet. A part la fille du couple, de nombreux membres des familles du président et de la Première Dame étaient aussi présents à la Grand-messe d'hier. Du côté des invités, on a signalé la réapparition de Nicole Andrianarivosoa, ancienne conseillère spéciale à la Présidence. Ses retrouvailles avec Voahangy Rajaonarimampianina ont été chaleureuses hier à Iavoloha.

Il n'y a pas eu que le banquet et les discours hier à Iavoloha. Les présences et les absences ont également focalisé l'attention des observateurs. Du côté des hôtes, c'était un véritable regroupement familial.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.