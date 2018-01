Madagascar: Football / Elections - Nourdine réélu à Boeny, trois élections boycottées

Bis repetita. Comme on s'y attendait, les élections à Bongolava, Vatovavy Fitovignany et Haute-Matsiatra n'ont pas eu lieu. On attend la décision de la commission électorale nationale sur le cas de ces trois ligues. A Mahajanga, Nourdine a été reconduit à son poste.

Aucune issue trouvée. Les présidents de sections à Vatovavy Fitovignany et à Haute-Matsiatra campent sur leurs positions. « Il n'y aura pas d'élection si les quatre candidats ne sont pas éligibles. C'est la deuxième fois que cette élection a été organisée, même, si on va la refaire pour la troisième fois, ce sera toujours le même résultat, nous n'accepterons pas de participer au vote » a déclaré le porte-parole des présidents de section dans la ligue de « V7V ». Même scénario à Fianarantsoa où les cinq présidents de section ont boudé l'élection. « Nous avons signé un procès-verbal comme quoi nous demandons l'organisation d'une élection dans le plus bref délai.

Nous voulons une élection, c'est-à-dire plusieurs candidats et non pas un candidat unique imposé par la Fédération malgache de football (FMF) » a fait savoir Damenja Lambozafy, président de la section d'Isandra. Pour en revenir à la journée d'hier, l'élection devrait se dérouler à l'Hôtel Sofia, mais les responsables au sein de cet établissement hôtelier ont décidé d'interdire la tenue du vote dans leur local. Ils ont peur que la situation dégénère. Après les sections, d'Isandra, Fianarantsoa, Ambohimahasoa et Lalangina, celle d'Ambohimahasoa les a rejointes pour dénoncer cet abus de la fédération. A Bongolava, le quorum n'a pas été atteint car seule une section sur les deux votantes était présente.

Reconduit. A Mahajanga, Nourdine a été réélu à la tête de la ligue de football de Boeny pour un mandat de quatre ans. Réélu le 15 décembre dernier, mais, faute de majorité absolue, la CEN a décidé de refaire l'élection. Il a fallu passer au 5e tour pour que Nourdine ait atteint la majorité absolue. Au terme de quatre tours serrés où Haja et Nourdine ont récolté deux voix respectivement, une section a décidé d'attribuer sa voix au cinquième tour au président reconduit.

En somme, 19 présidents de ligues sont connus et trois postes sont encore vacants. Pour ces trois ligues, on attend la décision de la CEN car l'ouverture de la candidature pour le président de la FMF et du comité exécutif sera lancée le 17 janvier prochain. Nous en reparlerons.