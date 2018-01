Ile Maurice: Commission drogue - La crédibilité du témoin mystérieux «pas remise en question»

La pluie était encore au rendez-vous hier, vendredi 5 janvier, avec pour résultat des rues et des cours… Plus »

En attendant, les consultations ont démarré afin d'établir la liste des dernières personnes qui seront convoquées. L'avocat Kailash Trilochun et Shahebzada Azaree, le patron de Gloria Fast Food, devraient faire leur retour pour boucler leurs auditions. L'enquête de l'Anti-Drug and Smuggling Unit concernant la saisie record de drogue valant plus de Rs 2 milliards, déterminera si Navind Kistnah, le suspect principal, sera convoqué ou pas.

«Il est fort possible qu'on lui ait fait croire qu'il s'agissait de drogue, pour le piéger. Il est très peu probable qu'il se ridiculise lui-même. D'ailleurs, le contenu du sac ressemblait visuellement à du Brown Sugar. Tous les scénarios possibles sont pris en considération à ce stade et sa sécurité demeure toujours une priorité pour la commission», affirme notre interlocuteur.

