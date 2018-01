Ile Maurice: Affaire Michaela Harte - Sept ans après, l'enquête n'avance toujours pas

La pluie était encore au rendez-vous hier, vendredi 5 janvier, avec pour résultat des rues et des cours… Plus »

La victime était en lune de miel avec son mari John McAreavey au moment du drame. Michaela Harte est morte d'asphyxie par strangulation et son corps avait été mis dans une baignoire dans une tentative d'effacer les preuves. Ce crime a choqué plus d'un car c'était la première fois qu'un meurtre sur une touriste avait été commis dans un hôtel à Maurice. En novembre 2016, le veuf s'est remarié à Tara Brennan, comptable de formation.

L'Irlandais est venu à Maurice, le 1er avril 2017. Il a rencontré plusieurs responsables, dont la police et le Directeur des poursuites publiques et a animé une conférence de presse. Il y avait promis une récompense de Rs 2 millions à quiconque pouvant l'aider à rendre justice à sa défunte épouse, fille du célèbre entraîneur de foot gallois Mickey Harte. Or, à ce jour, personne n'a répondu à cet appel.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.