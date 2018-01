Ile Maurice: Une distillerie d'huiles essentielles aménagée bientôt à Chamarel

Maurice est connu pour ses distilleries d'alcool et bientôt pour les huiles essentielles. Vetilang Ltd a déposé une demande pour la construction d'une distillerie d'huiles essentielles. La compagnie, qui installera son usine à Chamarel, a fait une demande d'une licence sous l'Environmental Impact Assessment (EIA) il y a quelques jours.

Dans sa demande, le promoteur a expliqué les différentes étapes de construction et aussi l'impact des déchets sur l'environnement. Les contestataires ont jusqu'au 14 janvier pour se manifester.

Ce projet a été approuvé par le Fast Track Committee en novembre dernier et il bénéficie de l'appui du gouvernement. Il consiste à aménager des plantations de fleurs de cinq à six variétés, à bâtir une boutique pour les clients et à construire une distillerie pour les huiles essentielles. Cette usine pourra être visitée.

D'ailleurs dans le plan directeur, si le promoteur obtient son EIA, sont alors prévus un projet immobilier, une autre plantation ou une ferme solaire. Les idées ne manquent pas pour créer un développement autour de la distillerie.

65 emplois directs

Au total, Rs 138 millions seront injectées par Vetilang Ltd. La somme sera ainsi répartie : Rs 74,4 millions pour l'acquisition des terres de Thalassa Co Ltd détenues par la famille Lenoir et le reste pour la construction de l'usine qui coûtera environ Rs 65 millions.

Le projet devrait créer 65 emplois directs. Le propriétaire français, Firdos Habib Azad Kalfane, a déjà deux entreprises à Maurice spécialisées dans la transformation des épices et des huiles essentielles. Les deux compagnies ont un chiffre d'affaires d'environ 8 millions d'euros.