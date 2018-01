Ile Maurice: Grosses averses - La distribution d'eau demeure rigide dans les champs

La pluie était encore au rendez-vous hier, vendredi 5 janvier, avec pour résultat des rues et des cours… Plus »

Du quota que reçoit l'Irrigation Authority de la Water Resources Unit, une partie est distribuée aux propriétés sucrières du Nord qui achètent l'eau, laissant encore moins aux plantations de légumes et petits planteurs de canne à sucre. «Pour la canne, l'irrigation des nouvelles plantations uniquement est faite et non celle de la repousse ou des plants qui sont en voie de récolte.»

Avec le niveau d'eau qui avait diminué il y a quelques mois à Midlands Dam et à La Nicolière, la quantité d'eau dirigée vers l'Irrigation Authority a diminué de 80 000 mètres cubes d'eau par jour à 40 000 mètres cubes d'eau. «Cette décision a été prise à la mi-décembre et n'a pas encore été revue malgré la pluie», explique-t-on au ministère de l'Agro-industrie.

Aucune décision n'a été prise d'assouplir les horaires de distribution d'eau dans les plantations de canne à sucre et de légumes et cela malgré la pluie que nous amène Ava. Une réunion prochaine du Water Monitoring Committee de l'Irrigation Authority devrait prendre une décision à ce sujet.

