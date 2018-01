Madagascar: Vœux d'Iavoloha - Rajaonarimampianina fait dans le réalisme

349 sinistrés, plus de 2.000 personnes déplacées, des cases détruites. Les premiers bilans… Plus »

« Bien qu'il s'agisse d'une année électorale, cela démontre que le président de la République garde le cap de sa politique et les réformes nécessaires et ne verse pas dans le clientélisme pour séduire les fonctionnaires. D'autant plus la hausse des salaires n'arrivera pas à suivre la course de l'inflation actuelle. Elle aurait, d'autant plus, favorisé les spéculations sur les prix », argue, par ailleurs, un observateur.

Pour expliquer cette « omission », Vonintsalama Andriambololona, ministre des Finances et du budget, a avancé l'assainissement en cours dans les rangs des agents de l'État. « La loi de finances, prévoit déjà une enveloppe pour le salaire des fonctionnaires, une éventuelle hausse y compris. Le texte ne fixe pas le taux de la hausse. Le ministère des Finances attend juste les consignes et fera les aménagements nécessaires », a indiqué le Grand argentier de l'État.

« Si l'on revient en 2014, il s'agissait de redresser une nation au fond du gouffre. Alors, lorsque quatre ans et quelques après, les résultats des efforts ne touchent pas encore tous les malgaches, c'est tout à fait logique. Je ne promets pas de miracle, mais je fais cependant le serment de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour faire émerger la nation. C'est ce que je fais et je continuerai », a déclaré le président Rajaonarimampianina, devant les quelques mille quatre-cent invités présents au palais d'État d'Iavoloha, hier.

