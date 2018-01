Egypte: L'Egypte prend désormais à bras le corps l'émigration clandestine

Et les relations, qui étaient tendues entre l'Italie et l'Egypte après le meurtre au Caire du doctorant Giulio Regeni début 2016, ont été normalisées en 2017 grâce notamment à la coopération des deux pays dans la lutte contre l'émigration clandestine jugée vitale par Rome.

Les efforts ont drastiquement réduit l'émigration clandestine, sans pour autant l'éradiquer. En 2017, les garde-côtes ont empêché 239 tentatives d'émigration, qui comptaient plus de 6 000 clandestins égyptiens, syriens mais aussi d'Afrique de l'Est et subsaharienne.

L'aviation a augmenté les avions et hélicoptères de reconnaissance aérienne au-dessus des eaux territoriales. La police, soutenue par l'armée, s'est attaquée aux fiefs des passeurs et contrebandiers sur les grands lacs de la côte égyptienne.

En plus des Egyptiens qui cherchaient à rejoindre « l'Eldorado européen », des milliers de personnes venues de la Corne de l'Afrique et du sud du Sahara affluaient vers l'Egypte.

