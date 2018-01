Ile Maurice: Bateau de pêche - Le projet de subvention relancé

La pluie était encore au rendez-vous hier, vendredi 5 janvier, avec pour résultat des rues et des cours… Plus »

Ce plan d'aide vise à financer l'achat d'un bateau à 50 % à hauteur de Rs 200 000 pour les pêcheurs. L'embarcation doit mesurer entre sept et 12 mètres. Les coopératives pourront, elles, acheter un bateau semi-industriel pour pêcher en haute mer et sur les bancs. Elles recevront une subvention de 50 % jusqu'à Rs 4 millions pour un chalutier de 12 à 24 mètres.

Ce sera désormais financé par le ministère et l'Union européenne. Les pêcheurs ont jusqu'au 17 janvier à 13 h 30 pour soumettre leurs demandes. Un service d'assistance sera mis en place au siège du ministère de la Pêche les 10 et 11 janvier pour les pêcheurs et les 8 et 9 janvier pour les sociétés coopératives.

