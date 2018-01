Angola: Des amendes ajoutées pour ceux qui ne paient pas la taxe de circulation

Les équipes de Real Sambila de Luanda (champion national) et de Recreativo de Cacuso de Malanje jouent ce samedi… Plus »

La taxe de circulation de 2017 a souffert d'une augmentation de 22,69% par rapport aux valeurs de 2016 et, avec cet ajustement, il est prévu la perception d'une recette de plus de cinq milliards de kwanzas, soit trois fois plus que la période précédente.

Selon le chef du Département des transgressions et des accidents de la Direction nationale de la circulation routière, le surintendant-chef, António Pinduka, l'inspection concernant le respect du paiement de la taxe sera plus stricte.

Pour reprendre possession de la documentation qui sera saisi par la police, en plus de la pénalité de 50 pour cent payable à l'AGT, les mauvais payeurs devront payer une amende de 105 UCF (Unité de correction fiscale), en fonction de l'arrêté conjoint des ministères des Finances et de l'Intérieur.

