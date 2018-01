Angola: "Gelson doit montrer ce qu'il vaut à Rio Ave" - Filemon

Luanda — Le footballeur Gelson Dala, prêté jeudi par Sporting à Rio Ave, tous deux de la première ligue portugaise, a maintenant l'opportunité de montrer ce qu'il vaut pour atteindre des marchés plus compétitifs comme l'Espagne, l'Italie et l'Angleterre, a déclaré l'ancien sélectionneur national, Romeo Filemon.

S'adressant à l'Angop vendredi à Luanda au sujet du transfert de l'attaquant au club de Vila do Conde, il a dit que l'athlète devrait montrer ses qualités, en particulier l'intelligence tactique, et marquer un grand nombre de buts pour gagner rapidement une notoriété au niveau local et peut-être dans le monde.

Après avoir signé à Sporting en décembre 2016 et le fait que le joueur s'est fixé à l'équipe B, malgré quelques matchs dans l'équipe principale, l'interlocuteur soutient qu'il est important que Gelson reste ferme dans la nouvelle équipe et, avec sa capacité de démarcation, profiter pleinement de chaque minute sur le terrain.

L'ancien entraîneur de Primeiro de Agosto, responsable pour l'introduction de l'attaquant à l'équipe principale en 2013, croit au potentiel de Gelson et s'attend à ce qu'il soit titulaire dans ce «nouveau défi».

C'est depuis décembre que Gelson Dala est arrivé au Portugal comptabilisant 20 matchs avec Sporting B, marquant 16 buts, avec un triplé contre Santa Clara (4-3) et un "poker" dans le triomphe sur Olhanense (5-1).

Le meilleur buteur de Girabola2016, avec 23 buts, a été inscrit dans l'équipe principale de Sporting, y compris pour les qualificatifs d'accès à la Ligue des Champions Clubs d'Europe.

Cette saison (2017/2018), Gelson Dala a alterné entre l'équipe principale et l'équipe secondaire de Sporting, ayant joué six matchs dans la deuxième ligue et un dans la Coupe du Portugal, contre Oleiros.

Rio Ave occupe actuellement la cinquième position avec 27 points. Le leader est Porto, avec 42 points, suivi par Sporting et Benfica, avec respectivement 40 et 37 points. Braga est quatrième avec 34.