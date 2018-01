Angola: L'entrepôt doit écouler des produits vers des centres de consommation

Luanda — L'entrepôt douanier de l'Angola doit parier sur l?écoulement des produits du milieu rural vers les centres de consommation, à travers la création de la figure du «marchand rural», qui agira comme intermédiaire.

Ce défi a été lancé vendredi à Luanda par le ministre d'État pour le développement économique et social, Manuel Nunes Júnior, à la cérémonie d'investiture du nouveau Conseil d'administration de l'Entrepôt Douanier de l'Angola.

Selon lui, la production agricole et animale doit être écoulée dans les principaux centres de consommation et, pour cela, il sera nécessaire la création de conditions et la figure du marchand rural. Ce marchand rural est un agent privé, qui devra travailler auprès des producteurs ruraux exerçant la fonction d'intermédiaire avec les centres de consommation, a-t-il expliqué.

"Nous devons encourager et soutenir l'émergence de ces marchands ruraux dans les différentes municipalités du pays et faire en sorte qu'il y ait davantage de production domestique qui sera consommée par nous tous", a-t-il déclaré.

Il a souligné que le nouveau Conseil d'administration de l'Entrepôt douanier de l'Angola devrait, au cours de son mandat, aider le ministère du Commerce à structurer et à organiser l'ensemble de la chaîne commerciale du pays.

De son côté, le nouveau président du Conseil d'administration de l'Entrepôt Douanier, Ludgério Peliganga, a assuré qu'il y aura une restructuration organique et fonctionnelle du secteur, afin de relever les nouveaux défis. Dans ce contexte, il a informé qu'un modèle unique de fourniture de produits du panier de la ménagère de production national sera créé.

L'Entrepôt Douanier de l'Angola (EAA) est une entreprise publique, créée en 2002 et qui devra assumer la fonction de gestionnaire de la Réserve Alimentaire Stratégique de l'Etat, pour garantir jusqu'à environ un an, les besoins des produits du panier de la ménagère du pays, outre la maintenance de la stabilité des prix du marché et des importations.