Angola: Le Cap-Vert veut renforcer son intégration régionale malgré son échec à la Cédéao

Pour l'un des dirigeants de l'opposition, Antonio Monteiro, cette nomination vient trop tard. "C'est comme placer des serrures sur les portes quand la maison a été cambriolée", a-t-il dit, citant un dicton. Créée en 1975, la Cédéao, mosaïque de pays francophones, anglophones et lusophones comptant aujourd'hui plus de 330 millions d'habitants, vise une intégration économique accrue entre ses membres. Mais les responsables cap-verdiens regrettent que l'archipel, ancienne colonie portugaise, ne pèse guère au sein du bloc régional malgré son image de "modèle de démocratie" africaine, dans une zone souvent troublée.

La nomination du diplomate Julio Herbert "vient de la nécessité d'avoir une présence plus forte dans la Cédéao (Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest, qui compte 15 Etats membres) en matière de diplomatie politique et économique", a expliqué dans la presse locale le Premier ministre, Ulisses Correia e Silva. Elle vise aussi à "créer des conditions pour que le Cap-Vert ait un statut spécial dans la Cédéao en tant que petit état insulaire", a ajouté le chef du gouvernement de cet archipel situé au large du Sénégal.

