Tunisie: L'UIB ouvre sa 142e agence aux Berges du Lac 2

Cette nouvelle agence vient enrichir une liste d'ouvertures déjà conséquente en 2017 à Aïn Zaghouan, El Menzah 5, Sousse Hached et Bizerte Corniche, à laquelle s'ajoute l'inauguration de deux nouveaux Centres d'Affaires dédiés aux entreprises à La Charguia et à Mégrine.

L'UIB continue ainsi à déployer sa stratégie de maillage géographique destinée à se rapprocher toujours davantage de ses clients --particuliers, professionnels et entreprises-- pour mieux les servir et les accompagner au quotidien.

La Banque poursuit de front l'extension de son réseau d'agences et le déploiement de sa stratégie digitale

Cette recherche permanente de proximité avec les clients ne se limite pas à l'expansion du réseau d'agences, dans des formats innovants favorisant la qualité de l'accueil, du service et du conseil. L'UIB a en effet continué en 2017 à déployer sa stratégie ambitieuse de Banque Multi-canal pour répondre à l'évolution des besoins de ses clients en termes d'instantanéité, de mobilité et d'interactivité, et leur offrir, à travers les nouvelles technologies, davantage d'autonomie et de liberté dans la gestion de la relation bancaire. Les canaux de Banque à distance ont ainsi vu leurs fonctionnalités évoluer en 2017, permettant aux clients de consulter leurs comptes et d'effectuer leurs transactions 24h/24 et 7j/7, à travers le média de leur choix (téléphone, SMS, application mobile, site Internet, Espace Libres Services... ).

Dans ce cadre, le réseau d'automates Multifonctions de la dernière génération (retraits et consultation, dépôts de chèques et d'espèces, change, etc.) a été étoffé en 2017, avec cinq Espaces Libres Services désormais fonctionnels, les horaires du Centre de Relation Clientèle UIB Contact s'étendent désormais jusqu'à 20h00 et le service SMS Pull permet depuis le début de l'année les demandes de solde en temps réel. Surtout, l'UIB a lancé cet été son application pour smartphones et tablettes UIB Mobile, qui a depuis remporté le prix de la «Meilleure application mobile» au Tunisia Digital Awards 2017 et compte désormais plus de 15.000 utilisateurs actifs et l'un des scores de satisfaction les plus élevés du marché (Source App Store et Google Store). Cette application user-friendly propose aux clients une expérience inédite de leur banque sur mobile, pour la consultation et la gestion des comptes et des moyens de paiement, les virements et les interactions avec leur banque. Bref, toutes les opérations utiles du quotidien, à distance et en temps réel.

Forte de l'accueil favorable réservé par les clients tant aux nouvelles ouvertures d'agences qu'au développement de l'offre digitale, l'UIB ne compte pas s'arrêter en si bon chemin : plusieurs initiatives sont déjà planifiées pour continuer à concrétiser en 2018 cette vision d'une banque de proximité chaleureuse, simple d'accès, qui place l'autonomie du client et sa satisfaction au centre de la relation.