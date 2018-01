Tunisie: Les projets prioritaires en point de mire

interview

En premier lieu, nous tenons à consolider les investissements et les entreprises déjà existantes qui rencontrent actuellement certains obstacles en relation avec les contrariétés de la loi de finances 2018, qui viennent à l'encontre du développement et de l'épanouissement des entreprises.

Nous tenons aussi à améliorer le climat des affaires socioéconomiques et à promouvoir l'économie numérique en créant une plateforme d'échanges permettant le contact direct entre les adhérents et les futurs promoteurs de projets nationaux et internationaux. Faut-il insister aussi sur la nécessité d'incorporer les professionnels au sein des conseils scientifiques de l'université et des centres de formation professionnelle pour la concrétisation de l'adéquation «formation académique-intégration au marché de l'emploi».

Quels sont les objectifs prioritaires?

Avant de parler des objectifs prioritaires, il faut d'abord entreprendre dans le futur proche des réformes concernant les lois régissant certains secteurs comme l'artisanat (par exemple, l'établissement d'amendement de certaines lois dans le secteur de la bijouterie), l'industrie (amendement des lois concernant l'établissement des dossiers administratifs pour la réalisation de projets économiques et qui constituent un véritable handicap pour la concrétisation de ces projets ) et le commerce (notamment l'application des lois dissuasives pour faire face au commerce parallèle et à la contrebande).

Parmi les objectifs prioritaires, il y a lieu de citer l'accélération de l'aménagement des zones industrielles non encore réalisées, notamment à Bouficha, Enfidha III, Kondar II, Kalâa-Sghira et Ezzaiet (délégation de Msaken), et ce, malgré que les études pour la réalisation de ces zones soient déjà fin prêtes depuis 2009. Il s'agit aussi de la diminution des charges fiscales instituées pour les entreprises économiques dans tous les secteurs afin d'assurer leur développement et leur épanouissement et vu qu'elles sont accablées par la conjoncture économique difficile nationale et internationale ainsi que par la question de la dévaluation du dinar. Enfin, l'autre objectif prioritaire concerne la poursuite de la formation interne des adhérents dans le cadre de la création future de l'école de formation syndicale au sein de l'Utica.

La vision de l'Utica pour 2023 est-elle compatible avec la stratégie de développement de la ville de Sousse pour 2030?

Bien sûr, notre vision est compatible avec la stratégie de développement de Sousse pour 2030, du fait que la plupart de nos projets épousent parfaitement cette stratégie, impliquant ainsi le développement urbain, l'internationalisation des ports maritimes, la diversification du produit touristique, la création d'un port en eaux profondes à Enfidha, la consolidation des projets visant la promotion de l'industrie et de l'économie verte.

Quel serait l'apport de l'Utica dans l'économie sociale et solidaire?

L'Utica accorde un intérêt particulier pour la sauvegarde des PME , des divers petits métiers ainsi que des métiers du secteur de l'artisanat en voie d'extinction. J'ajoute que les organismes syndicaux, à savoir l'Ugtt, l'Utica et l'Utap œuvrent en parfaite symbiose et de pied ferme afin de diminuer, voire anéantir les grèves et les sit-in, véritables épines et obstacles pour la promotion de l'économie régionale et nationale.