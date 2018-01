Tunisie: Entretien et modernisation de la voirie

Le bitumage de ces voies, comme nous l'a indiqué Abdelhakim Darouaz, sous-directeur, responsable des projets de l'Arru dans la région de Sousse, consiste en la mise en place d'une couche d'enrobé (béton bitumineux) de 6 cm d'épaisseur, tout en ajoutant qu'une entreprise privée spécialisée dans les travaux de voirie et réseaux divers (Vrd) a été chargée de l'exécution de ces travaux qui se poursuivront jusqu'à la fin du mois de mai 2018 avec l'achèvement du bitumage d'un total de 77 voies dans la région, notamment à Sousse (40 voies), à Kalâa-Kébira (26) et à Kondar (11), et ce, selon les recommandations du ministère de l'Equipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire qui stipulent le revêtement et le bitumage des voies dans 3 communes de la région de Sousse.

Il a indiqué aussi que le montant total de ce projet est estimé à 9 millions de dinars répartis comme suit : 5 millions de dinars réservés à Sousse, 3 millions de dinars à Kalâa-Kébira et 1 million de dinars à Kondar.

Les missions de l'Arru

Il a noté que l'Arru a été créée en août 1981. Elle est chargée d'appliquer la politique de l'Etat visant la réhabilitation et la rénovation urbaine en entamant des travaux, notamment ceux relatifs à la réhabilitation des quartiers d'habitation de la ville (modernisation et entretien de la voirie et de l'éclairage public, assainissement des canalisations des eaux usées et des eaux pluviales), à la construction des édifices publics sportifs, de jeunesse et de loisirs et à la réhabilitation de l'infrastructure et des circuits de la Médina (notamment l'enfouissement des câbles électriques par voie souterraine et dans les murs des façades des habitations de la Médina).