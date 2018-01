Tunisie: Les cafés et garages occupent les trottoirs

D'un autre côté, dans beaucoup de quartiers populaires, il existe des garages pour la réparation des voitures et dont les propriétaires n'hésitent pas à occuper les trottoirs avec des épaves de véhicules, des bidons de lubrifiants et beaucoup de détritus.

C'est pour ces raisons que tous les Kairouanais se plaignent de cette anarchie qui porte atteinte à leurs droits, les oblige parfois à marcher sur la chaussée et les incommode avec l'odeur des cigarettes et du narguilé.

Cela mettra fin à ce comportement irresponsable et nous permettra de circuler rapidement sans supporter les commentaires indélicats de citoyens oisifs et désœuvrés!».

