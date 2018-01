Tunisie: Aide aux familles nécessiteuses

Des crédits d'un montant de 100 mille dinars seront réservés à chaque gouvernorat et seront répartis sur 25 bénéficiaires qui ont suivi une formation dans des spécialités qu'ils ont choisies, afin de les préparer à lancer et à réussir leurs projets.

Selon Mme Ouerghi, les familles en situation particulière sont les familles monoparentales, les familles démunies et à revenu limité, les diplômés au chômage issus de familles défavorisées, les familles menacées par le risque terroriste, les familles victimes de crimes et les familles dont un ou plusieurs membres souffrent de handicap.

Il s'agit d'aider ces familles à lancer des projets dans les domaines de l'agriculture, du commerce et de l'artisanat et de les accompagner afin de leur permettre de préserver leurs sources de revenus.

