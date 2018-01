Cote d'Ivoire: Education sexuelle des enfants - L'Aibef apporte des solutions aux parents

Un soldat a trouvé la mort et un autre a été blessé, lors des échanges de tirs entre… Plus »

Pour le Coordonnateur des jeunes à l'Aibef, la communication entre parents et enfants permet de filtrer les mauvaises informations reçues par les enfants, afin de les amener à prendre des décisions responsables, en matière de sexualité, de prévenir le Vih sida. « On parle toujours de conséquences, mais on ne parle jamais de ce qu'il ne faut pas faire pour arriver à cela. Souvent les enfants posent les actions sans penser aux conséquences », a-t-il révélé.

L'objectif a révélé Mme Emma Viviane Mouhi Akré, Responsable de la Communication et du Plaidoyer Association Ivoirienne pour le Bien -être Familial (Aibef), amener les parents d'élèves à accompagner leurs enfants, depuis le bas âge dans le choix d'une vie sexuelle responsable. « Quand ils sont mieux informés et sensibilisés, ils évitent beaucoup de dérapages », a-t-elle justifié.

