Sénégal: Le dialogue dans l'impasse - La société civile offre ses missions de bons offices aux partis politiques

Pour débloquer l'impasse du dialogue politique et rétablir la confiance entre les acteurs politiques et pour une participation inclusive aux concertations autour du processus électoral initié par le ministre de l'Intérieur, la société civile, regroupée autour de la Plateforme des acteurs de la société civile pour la transparence des élections (Pacte) et du Collectif des organisations de la société civile pour les élections (Cosce), offre ses missions de bons office au gouvernement tout en lui réitérant la nécessité de mettre en place les conditions d'un dialogue constructif et crédible.

Pour l'instauration d'un climat politique plus serein, Abdoul Mazide Ndiaye et le Pr Babacar Guèye, leaders respectifs de Pacte et du Cosce, ne désespèrent pas de renouer le fil du dialogue. Pour ce faire, ils invitent l'Etat à prendre des mesures de nature à susciter la confiance de toutes les parties prenantes. La mise en place d'un cadre placé sous la présidence de l'ambassadeur Saïdou Nourou Bâ n'a pas permis, jusqu'ici, de faire bouger les lignes. Pis, les blocages notés ont tout bonnement conduit à la suspension des travaux jusqu'à nouvel ordre.

Aussi, la société civile s'est penchée sur la situation ainsi créée découlant des conditions dans lesquelles se déroulent les concertations, à la lumière des positions exprimées par les différents pôles, des propositions contenues dans le mémorandum de « l'Initiative pour des élections démocratiques au Sénégal » composée d'une partie non moins importante de l'opposition, ainsi que du message de nouvel an du Président de la République.

Pour in fine « réitérer la nécessité pour le gouvernement de mettre en place les conditions d'un dialogue constructif et crédible », souligne un communiqué daté d'hier et signé des deux présidents de ces deux organisations. En outre, elles ont plaidé pour l' « instauration d'un climat favorable à un dialogue constructif, sincère et inclusif, la définition de règles et d'un ordre du jour acceptés par toutes les parties et l'engagement des parties à respecter les règles consensuelles sans aucune modification ».

En sus, ces organisations proposent « la mise en place d'un cadre propice, doté de moyens d'investigation adéquats et présidé par une personnalité neutre et l'engagement du gouvernement à appliquer les conclusions issues des concertations et à installer une commission ad hoc de suivi des recommandations ». Sur ce, elles disent « inviter à nouveau le Président de la République à prendre toutes les mesures de nature à rassurer les acteurs » tout en lançant un appel pressant à tous les acteurs politiques sans exclusive pour la reprise et la poursuite des travaux dès que les garanties seront réunies, pour que les résultats des concertations soient fidèles aux conclusions ».