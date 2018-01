Sénégal: Soutien à l'entreprenariat - La fondation Tony Elumelu lance les candidatures pour le 4ème cycle

La Tony Elumelu foundation a lancé le quatrième cycle du programme de développement de l'entreprenariat. Avec cette initiative, ce sont 10.000 entrepreneurs africains qui sont visés à l'horizon 2024.

La Tony Elumelu foundation, organisme philanthropique de soutien à l'entrepreneuriat, a lancé le quatrième cycle du programme de développement de l'entreprenariat, annonce un communiqué. La même source précise que les candidatures présentant des idées commerciales susceptibles de transformer l'Afrique sont désormais acceptées. Pour postuler, il faut remplir la candidature en ligne sur application.tonyelumelufoundation.org. La date limite d'envoi est fixée le 1er mars 2018 à minuit. Le programme fournit des outils essentiels au succès des entreprises. Il s'agit notamment de la formation intensive de 12 semaines en ligne qui guide la façon de créer et de diriger une entreprise.

Il y a également le mentorat avec un mentor de premier plan servant à guider pendant les premières étapes de la transformation de l'entreprise. Un financement de 5.000 dollars américains (près de 2.800.000 FCfa) en capital de départ est octroyé pour permettre de démontrer le concept, plus un accès à d'autres financements. L'autre outil, c'est l'accès au plus grand réseau de start-up africaines ainsi qu'aux contacts internationaux de la Fondation Tony Elumelu. Mille entrepreneurs seront sélectionnés en fonction de la viabilité de leur idée et notamment sur l'opportunité de marché, la compréhension financière, l'évolutivité, le leadership et les compétences entrepreneuriales. Pour être éligible, l'entreprise doit être basée en Afrique, elle doit également être à but lucratif et avoir entre 0 et 3 ans. Les candidats doivent avoir au moins 18 ans et être résidents légaux ou citoyens d'un pays africain.

Dans son 4e cycle, le programme consiste en l'engagement de 10 millions de dollars américains sur 10 ans visant à identifier, former, encadrer et financer 10.000 entrepreneurs africains à l'horizon 2024. « Lorsque nous avons lancé le programme de la Tef et que nous nous sommes engagés à verser la somme de 100 millions de dollars, je savais que nous allions créer un impact, mais jamais je n'aurais imaginé que cela atteindrait cette ampleur. Nous avons déclenché un mouvement d'entrepreneurs africains. Cela est d'une telle puissance que je suis persuadé que ces entrepreneurs transformeront collectivement l'Afrique.

Il est nécessaire que les personnes les plus formées et brillantes d'Afrique développent leurs entreprises et construisent notre continent », a déclaré Tony O. Elumelu. Parminder Pdg de la « Tony Elumelu foundation » encourage les femmes, les francophones et les lusophones à postuler. « Nos 3.000 anciens élèves développent déjà leur entreprise et améliorent leur vie. Si vous avez une entreprise ou une idée susceptible de changer la donne, nous avons une opportunité pour vous », a-telle lancé.