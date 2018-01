Congo-Brazzaville: Vœux de Nouvel An - La société civile exhorte les acteurs politiques au sursaut patriotique

Délivrant le message des forces vives de la nation au cours de l'échange de vœux avec le chef de l'Etat, le coordonnateur national de la fédération congolaise des droits de l'homme, Germain Céphas Ewangui, a invité les acteurs politiques à privilégier l'intérêt général de la nation.

L'orateur a noté, au passage, que les acteurs politiques devraient tout mettre en œuvre pour conjurer toutes formes de risques de fracture sociale dans l'intérêt de préserver la paix, l'unité et la cohésion nationale. « Les forces vives de la nation, conscientes de la conjoncture économique difficile, saluent les efforts du gouvernement en direction des agents de l'Etat, dans le traitement des salaires et le relèvement du point indiciaire de 275 à 300. Elles exhortent de ce fait le chef de l'Etat à faire autant pour la prise en charge des agents de l'Etat admis à la retraite », a-t-il souhaité.

A propos de la question de l'enseignement, Germain Céphas Ewangui a indiqué que face au péril d'une année blanche, les forces vives de la nation sollicitent que le chef de l'Etat prenne en main ce dossier pour sauver l'université Marien-Ngouabi de ce désastre.

Elles ont salué, en outre, des efforts que déploie le président de la République dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, la promotion du développement durable et la protection du Bassin du Congo. « ... Nous vous adressons nos félicitations pour vos efforts dans le cadre de la recherche de la paix, de la reconstruction des tissus sociaux déchirés dans plusieurs Etats du continent. Les forces vives de la nation vous adressent leurs engagements pour les vibrants plaidoyers que vous avez menés lors de la 27e session de l'Assemblée générale des Nations unies en octobre 2017 à New-York et en novembre de la même année lors de la Cop 23 à Bonn ainsi que le 12 décembre à Paris concernant One planet Summit », a noté Germain Céphas Ewangui.

Par ailleurs, les forces vives de la nation ont reconnu le combat que le président de la République a ouvert contre les antivaleurs. « Nous avons pris bonne note qu'il est impossible de construire une nation solide et prospère sans se départir de la corruption, la concussion, de la fraude, de la paresse, du gain facile, de l'absentéisme, de l'enrichissement illicite, etc.», a-t-il dit.

Germain Céphas Ewangui a poursuivi que les forces vives de la nation qui vivent au quotidien les effets pervers d'une justice qui a perdu ses lettres de noblesses, attendent, avec impatience, les délibérations de la prochaine session du conseil supérieur de la magistrature dont le président a pris l'option de convoquer dans les meilleurs délais en vue d'insuffler une dynamique nouvelle face aux comportements déviants.

Les forces vives de la nation ont salué la signature, le 23 décembre dernier à Kinkala, de l'accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités entre le gouvernement et les représentants du pasteur Ntoumi. « Nous suggérons que les négociations à engager avec ceux qui ont pris les armes pour défier leur propre Etat, se mettant malheureusement en marge des lois et règlements de la République, tiennent absolument compte, non seulement de la nécessité d'un règlement définitif de cette crise en prenant toutes les précautions nécessaires, mais également du respect des principes généraux de la démocratie », a-t-il conclu.