Congo-Brazzaville: Vie estudiantine - Frank Itoua Engoti, docteur réseaux et télécoms

Soucieux de l'avenir du système éducatif en Afrique, en appui avec sa famille et ses amis, il collecte les appareils électroniques, ordinateurs, oscilloscope, analyseurs de spectres ou multimètres inutilisés dans les universités pour les recycler. « Cette collecte permettra d'apporter des ressources matérielles dans les systèmes scolaires secondaire et supérieur au Congo », explique-t-il, avec la ferme volonté d'apporter sa contribution par le biais de vacations, de formations sur place.

Dix ans après un parcours universitaire et professionnel rempli, Frank Itoua Engoti se dit prêt à créer une Start-up dans le domaine des systèmes intelligents en application de l'automatisation dans l'agriculture. « J'ai acquis une expertise et suis désireux de la mettre en pratique au Congo », se soucie le jeune expert.

En 2014, c'est à nouveau à l'université de Limoges qu'il effectue une thèse sur les réseaux de capteurs. Cette fois-ci, l'expérience acquise, sa thèse lui permettra de participer à plusieurs grands projets en collaboration avec des grands groupes et des représentations en tant qu'expert en réseaux de capteurs sans fils. Il démarre dans la foulée l'enseignement aux étudiants d'IUT GEII en deuxième année et en licence Pro de l'option « des réseaux de capteurs, informatique, automates et les bases de données ».

Son diplôme algérien en poche, il s'inscrit en licence Pro réseaux et télécoms à l'IUT de Brive, en France. Le jeune homme est admis à l'université de Limoges en 2011 pour effectuer un cycle qu'il conclut avec succès. Nourrissant les ambitions d'atteindre un niveau d'ingénieur ou de master 2, il entame, en 2012, un nouveau cycle à AIX Marseille université en master Pro réseaux et télécoms. Deux ans après, il obtient son diplôme de master 2.

Cette thèse est la continuité d'une suite de formations en réseaux et télécoms après deux années à la faculté des sciences à l'université Marien-Ngouabi, en maths/physique. En 2008, âgé de 20 ans, il intègre l'Institut national spécialisé de la formation professionnelle en Algérie, à Sétif. « Durant trois ans, j'ai étudié la maintenance des systèmes et réseaux informatiques avec l'obtention d'un diplôme de technicien supérieur que j'ai validé avec mention bien », précise le doctorant.

Onze ans après son obtention du baccalauréat série C en 2006 au Congo, Frank Itoua Engoti opte pour la voie des sciences avec une spécialité en réseaux et télécoms.

