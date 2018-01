Congo-Brazzaville: Équateur - Le nouveau gouverneur palpe les réalités sur le terrain

Le gouverneur Bobo Boloko a, par ailleurs, souligné que le développement de cette province était l'affaire de tous les fils et filles de cette entité ainsi que de tous ceux qui l'ont choisie comme leur seconde province. Toutefois, il a promis de trouver des remèdes aux maux qui rongent et entravent le décollage de son entité et ce, dans la mesure des moyens qui seront mis à sa disposition par le pouvoir central et ceux qui seront mobilisés par son action à la tête de ce terroir.

Celles-ci tiennent pour preuve sa descente du 2 janvier sur le terrain en vue de s'enquérir de l'état de délabrement du pont Longonyi, situé dans la localité Nsimba, territoire de Bikoro, à plus ou moins 75 km de Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. « Gouverner la province de l'Équateur, surtout face à cette crise multiforme qui la secoue depuis plus d'une décennie, est une lourde responsabilité. Mais il s'agit d'un petit problème. », a-t-il souligné, comptant s'appuyer sur ses qualités d'homme de chantiers.

Après son élection à la tête de la province de l'Équateur, le 21 décembre 2017, le nouveau gouverneur s'est vite mis au travail. Il a initié, du 26 au 29 décembre, une série de consultations avec les responsables de l'administration publique, des entreprises publiques et des structures privées basées dans la province. L'objectif de ces consultations était de lui permettre de se faire une idée exacte de la marche générale des institutions localement établies, afin d'orienter sa politique vers des actions justes pour réaliser ses promesses faites lors de la campagne. « Il ne veut point attendre que la population lui amène des informations dans son bureau. Homme de terrain, il veut lui-même palper du doigt les réalités et orienter ses actions vers la résolution de différents problèmes qui y seront constatés», ont soutenu des sources proches de la province.

