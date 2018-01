Afrique: Ballon d'or africain 2017 - Mohamed Salah vainqueur

L'Egyptien Mohamed Salah, star de sa sélection qualifiée pour le Mondial et meilleur buteur de Liverpool, a reçu le 4 janvier à Accra, au Ghana, le Ballon d'Or africain 2017, remis au meilleur joueur du continent, devant le Sénégalais Sadio Mané, 2e, et le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, 3e.

A 25 ans, l'attaquant devient premier égyptien vainqueur du Ballon d'or depuis Mahmoud al Khatib en 1983. « Remporter cette récompense est un rêve qui se réalise, 2017 a été une année incroyable pour moi et on a passé de grands moments avec la sélection », a déclaré Mohamed Salah en recevant son prix. Puis d'ajouter, « C'est un grand trophée pour moi, un moment spécial dans ma carrière. Je voudrais le dédier à tous les enfants en Afrique et en Egypte. Je voudrais leur dire de ne jamais cesser de rêver, ne jamais cesser d'y croire ».

Celui qui a brillé sur les pelouses, aussi bien africaines qu'européennes, est surtout considéré comme le Messi égyptien. Avec l'AS Rome, il a réalisé une saison 2016/17 séduisante (dix-neuf buts en quarante et un matches toutes compétitions confondues) et brille depuis cet été en Premier League et en Ligue des champions, sous le maillot de Liverpool.

Les Reds ont déboursé plus de quarante millions d'euros pour s'attacher les services de cet ailier au gabarit modeste (1,76 m) et ne doivent pas le regretter puisqu'il a inscrit dix-sept buts en vingt-deux journées de championnat et cinq autres en six journées de Ligue des champions.

D'autre part, avec sa sélection nationale, il avait d'abord atteint la finale de la Coupe d'Afrique des nations en février dernier au Gabon, ne s'inclinant que dans les derniers instants face au Cameroun (2-1), avant de qualifier son pays pour sa première Coupe du monde depuis 1990. Star de son équipe, il a inscrit un doublé lors du dernier match qualificatif, contre le Congo (2-1).

Pour symbole de l'émotion générée par cette prestation : son ancienne école a été rebaptisée à son nom !

Footballeur engagé

Salah s'est aussi illustré en dehors des terrains en apportant, en novembre 2017, son appui à une campagne de l'ONU contre les violences et les inégalités envers les femmes dans son pays où le harcèlement sexuel est endémique. En décembre, il avait, d'ailleurs, déjà été élu footballeur africain de l'année par la BBC, et joueur arabe de l'année plus tôt cette semaine.

Formé en Egypte, le natif de Basyoun avait été repéré par le club suisse de Bâle à 20 ans, en 2012. Le FC Bâle expliquait alors l'avoir découvert en 2011 lors d'un Championnat du monde U20 en Colombie, et avoir été définitivement conquis quand le jeune homme lui a marqué un doublé en quarante-cinq minutes avec une sélection olympique égyptienne, lors d'un match amical.

Il a ensuite porté, à partir de janvier 2014, le maillot de Chelsea, contre qui il avait brillé en Ligue des champions avec le club bâlois en septembre précédent, mais où il a peu joué.

Les Blues l'ont prêté à deux reprises en Italie, à la Fiorentina (2015) puis lors de la saison 2015-16 à l'AS Rome, qui a fini par l'acheter, convaincue par les qualités de celui qui est surnommé chez lui le « Messi égyptien ».