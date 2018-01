interview

Demande d'adhésion à la Cedeao, retour en force à l'Union africaine, présence de ses grands groupes bancaires et d'assurances en Afrique..., le Maroc développe, depuis presque une décennie, une politique d'expansion en Afrique. Présent au Maroc lors de la 5ème Rencontre internationale de Dakhla, Emmanuel Dupuy, président de l'Institut de prospective et de sécurité en Europe (Ipse), analyse, dans cette interview, les raisons qui sous-tendent cet intérêt du royaume chérifien à se reconnecter économiquement et politiquement à l'Afrique. Fondé en 1988, l'Ipse rassemble une communauté de chercheurs spécialisés dans les questions de défense, de géopolitique, de géo-économie et de géostratégie.

Il est noté, depuis quelques années, une politique étrangère du Maroc essentiellement centrée sur l'Afrique. Qu'est-ce qui, selon vous, sous-tend cette volonté marocaine de se connecter à l'Afrique ?

Ce sont une tradition et une histoire qui sous-tendent cette politique qui peut remonter à plusieurs siècles. Déjà à la fin du XVIII siècle, il y avait des coopérations transfrontalières très fortes liées notamment à la place qu'a occupée l'islam malékite dans toute l'Afrique de l'Ouest à travers cette dimension très prosélyte de la Tidjania de Fès qui, depuis 300 ans, irradie le continent africain avec une vision d'un islam chérifien plus endogène. Une vision marquée par un islam de tolérance à la fois prosélyte et non rétrograde, dans le sens qu'elle s'oppose à d'autres visions prosélyte de l'islam à l'instar du wahhabisme et autres, telles que portées par d'autres prédicateurs venus d'Arabie Saoudite qui, à partir des années 1990 et 2000, ont été présents dans des pays comme l'Algérie ou le Sénégal.

Il y a aussi la dimension économique sur cette politique étrangère du Maroc vers l'Afrique...

Donc, une présence ancienne du Maroc en Afrique liée à la tradition du royaume chérifien à la fois dans sa profondeur et dans sa logique verticale africaine, au croisement de la Méditerranée, de l'océan Atlantique et de l'Europe, mais aussi une présence économique qui est une réalité. Le Maroc n'a pas attendu l'adhésion formelle pour intégrer la Cedeao, en avril dernier, pour être un des principaux acteurs économiques de la zone Uemoa.

Le Maroc est le 2ème pays africain émetteur d'investissements directs étrangers dans la zone Uemoa. Il est devenu un émetteur d'investissements directs étrangers en dehors de sa zone d'influence voisine de l'Afrique de l'Ouest. Il est même un des principaux investisseur dans la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cemac), eu égard avec sa proximité historique avec le Gabon. Sur ce, c'est une présence économique, diplomatique mais également d'ordre naturel et spontané, dans le sens qu'avec les provinces du sud le Maroc a toujours eu une capacité de penser son développement dans une logique de verticalité eurafricaine. Hassan II, le père de l'actuel roi, avait l'habitude de dire que le Maroc est légitime dans sa diversité à la fois atlantique, méditerranéenne, africaine, arabo-berbère et sa proximité européenne.

Il utilisait souvent la métaphore de l'arbre « avec des racines puissamment ancrées en Afrique, le tronc sur le long de la côte nord-ouest atlantique et les branches et feuilles se trouvent en Europe ». Cette image est assez symbolique du positionnement du Maroc qui se veut un hub, une passerelle géographique avec l'Europe. Quatorze kilomètres seulement le séparant de l'Europe. Le Maroc se veut aussi un pôle d'attraction économique avec des investisseurs venant de loin. Nous avons en tête les investissements chinois de 10 milliards d'euros à Tanger Tech. Le Maroc veut aussi se connecter avec le reste du continent africain. Depuis 33 ans, il a été injustement mis à l'écart d'une structure auquel il a contribué à créer.

Avant la création de l'Organisation de l'unité africaine, les pères fondateurs de l'Afrique c'étaient réunis à Casablanca avec Kwame Nkrumah. Mohammed V, le père d'Hassan II, a été de ceux qui ont porté l'Unité africaine avec les Sékou Touré et Léopold Sédar Senghor. Le Maroc a toujours eu des raisons objectives et subjectives de s'intéresser à l'Afrique. Ce qui est nouveau, c'est un double intérêt du Maroc pour réintégrer une famille qu'il n'aurait jamais dû quitter en 1984. Mais, il y a une nouvelle volonté marocaine qui vise à s'intéresser autant à la dimension panafricaine que la dimension sous-régionale. D'où son intérêt à intégrer la Cedeao comme il en a fait la demande en avril dernier au Sommet de Monrovia. De cette même façon, il a repris l'initiative au niveau de la Communauté des États sahélo-sahariens (Cen-Sad), structure qui regroupe plus de pays de la zone ouest africaine, 28 pays, sauf l'Algérie. Cet intérêt de se connecter à l'Afrique pousse le Maroc à vouloir même adhérer à la Cedeao.

Pourquoi cela alors qu'il fait déjà partie de l'Union du Maghreb arabe ?

On pourrait se demander pourquoi le Maroc veut intégrer une zone économique auquel il n'appartient pas, puisqu'en 2002 cinq communautés zones économiques régionales africaines ont été créées et le Maroc appartenait à l'Union du Maghreb arabe. Seulement, cette structure n'a jamais fonctionné comme la Cedeao, la Sadc, l'Eac, la Comesa, entre autres. Ces structures ne correspondent plus à la réalité stratégique. Ce qui fait que des pays sont présents dans des zones auxquels ils n'appartiennent pas. Le Maroc et le Tchad en sont des exemples. Le Tchad est autant impliqué en Afrique de l'Ouest qu'il l'est en Afrique centrale et orientale. Pourtant il n'appartient pas à la Cedeao.

Pour le Maroc, d'une part, l'impact que peut avoir certains sujets traités au sein de la Cedeao, à savoir la question migratoire et le terrorisme, peut y avoir des contingences et des jonctions évidentes avec l'agenda du pays surtout concernant l'immigration. Les ¾ des migrations sont intra africaines, donc internes à la zone ouest africaine. Sur la question du terrorisme, l'insécurité au Sahara impacte aussi sur celle des provinces du Sud du Maroc où l'on craint les interconnexions avec certaines organisations qui peuvent avoir des liens. Nous pensons au Polisario et aussi aux autres organisations terroristes qui agissent dans la zone sahélo-saharienne.

Cette dimension économique de la politique étrangère du Maroc en Afrique n'est-elle pas plus fondée sur une realpolitik qui prend le dessus sur les autres aspects ?

Le Maroc n'a pas attendu sa demande d'adhésion à la Cedeao pour être un grand acteur économique dans cette zone. Cette realpolitik s'est imposée à travers les nombreux projets de proximité qui légitiment cette action et ce rôle. Prenons l'exemple des grands projets en question. Il y a le pipeline qui va unir, à l'horizon 2023, Tanger et Lagos. Ce sont 6000 kilomètres qui vont permettre à tout pays traversé de bénéficier de droits de péage et une indépendance énergétique dans laquelle se crée une cohésion entre pays riverains et limitrophes du Golfe de Guinée et de l'Atlantique sud. Au-delà de la dimension de construction de ce pipeline, il y a tous les travaux d'infrastructures qui y sont liés, routes et développement des ports. Il y a aussi les grands projets transverses avec la voie des chemins de fer qui va aller d'Alger à Lagos, la voie routière qui va aller de Tanger en Mauritanie, Dakar, Bamako et de facto vers Abidjan. Il y a aussi la mise en place de la gare de triage de Layoune ou le développement des ports de Kenitra et de Dakhla, avec la dimension de l'accompagnement de l'accroissement de la flotte de pêche.

A côté de ces projets structurants, il y a aussi ceux de proximité. Le Maroc est quasiment en situation de monopole sur les engrais liée aux activités de l'Office chérifien des phosphates (Ocp) et au phosphate. Ici, 90 % de la production de phosphates sont des provinces du sud. D'où l'importance stratégique que revêt ces localités. Tous ces projets vont impacter les pays du voisinage, en l'occurrence la mise en place d'unités de fertilisation agricole qui permettent de meilleurs rendements pour les petites exploitations au Sénégal, en Guinée, dans la partie méridionale du Mali et du nord de la Côte d'Ivoire. Des projets qui participent aussi à cet intérêt concret, très basique, de la proximité et de cette vision de la planification économique. Ce sont ces deux volets qui sous-tendent cette realpolitik. Après, il y a un intérêt d'évidence en ce qu'on développe davantage le commerce intra africain. Si nous comparons les chiffres avec les autres continents, le taux de la part du commerce intra africain est le plus bas du monde (de 12 à 13 %). Donc, il y a une vraie urgence à travailler de manière verticale : nord-sud ou sud-sud. De ce point de vue, la force d'attractivité du modèle économique marocain, par sa capacité d'absorption financière, la présence de grands groupes internationaux, les infrastructures qui permettent à de grandes entreprises de s'installer dans des villes à côté d'institutions bancaires, fait que les entreprises africaines qui veulent se positionner à l'international vont prendre le Maroc comme un hub ou une plateforme. De même que pour les entreprises occidentales qui projettent d'aller en Afrique.

A côté de cette volonté de se connecter économiquement à l'Afrique, il y a aussi la reconnexion politique avec le retour à l'Union africaine. Peut-on dire maintenant que la réintégration du Maroc à l'Afrique est complète ?

C'est d'autant plus intéressant que ce retour du Maroc à l'Ua va imposer au Royaume chérifien un agenda qui n'était pas évidement le sien dès le début. Il y a, à l'horizon 2018, au Sénégal, la mise en place d'un plan décennal sur l'éducation comme le prévoit les Présidents Macky Sall et Emmanuel Macron. Les discours sur la jeunesse ont été au cœur des prises de parole lors de la visite de Macron à Ouagadougou, du Sommet Europe-Afrique d'Abidjan où le roi du Maroc a fait une ode à la jeunesse. Il a dit que c'est là, sans doute, un défi auquel le retour du Maroc à l'Ua pourrait être vertueux pour tout le monde. Le Maroc est devenu un pays de transit et aussi d'accueil d'un certain nombre de migrants.

C'est pourquoi le roi avait fait voter une nouvelle loi d'accueil des migrants en septembre 2013. Il avait aussi fait adopter, par la suite, la régularisation de 25 000 migrants subsahariens, montrant ainsi qu'au-delà de la dimension économique, il y a une dimension humaine dans la solidarité entre pays africains. Mohammed VI a convoqué une réunion d'urgence après la diffusion des images de Cnn montrant la manière dont des migrants sont exploités. Des images qui ont créé une sorte d'électrochoc dans lequel beaucoup de pays africains se sont mobilisés. Au niveau marocain, il y a aussi une forte mobilisation parce que le roi a en parlé. Le frère du roi, Moulay Rachid, avait évoqué, à Addis-Abeba, le fait que l'objectif prioritaire des Etats africains est d'essayer d'éradiquer le terrorisme qui cause autant de morts si ce n'est plus sur le continent africain qu'européen ou américain.

Comme sur cette question et celle migratoire, il ne saurait y avoir de différence entre les pays de transit et d'accueil pour les organisations terroristes et criminelles exploitant la misère humaine. De ce point de vue, ce qui préoccupait l'Europe va forcément préoccuper le Sud. Ce n'est pas parce que le Nord dit que c'est préoccupant pour sa sécurité que le Sud se rend compte qu'il l'est aussi pour la sienne. Cela a créé un sentiment de cohésion, de sécurité collective qui sont vraiment l'ultime étape de l'unité africaine. C'est pourquoi le retour du Maroc est un accélérateur des sujets sur lesquels les pays africains doivent impérativement collaborer, dont la lutte contre le dérèglement climatique, la mise en place de ce qu'on appelle « Adaptation agricole africaine » (Aaa). Un concept qui est de 100 millions d'euros par an pour moderniser ce qui constitue 60 à 80 % de l'activité économique en Afrique. C'est important de moderniser l'agriculture pour en assurer l'efficacité et faire en sorte qu'une bonne partie de cette jeunesse issue des milieux ruraux ne se retrouve dans les villes. Ce qui fait que tout ce qui était traité au niveau étatique doit se faire à l'échelle continentale.