Le Rapport d'activités 2017 du Ministère de l'Intérieur est une mine d'informations sur le travail des différentes directions et services dudit ministère. Chiffres à l'appui, le rapport donne des statistiques sur chaque entité. Il révèle, entre autres, la construction prochaine de quinze commissariats de police, une baisse de la criminalité, mais aussi la nécessité de préparer les élections présidentielle et locales de 2019.

« La criminalité a baissé de 35 % entre 2015 et 2017 en raison des opérations de sécurisation organisées, tout au moins hebdomadairement sur l'ensemble du territoire national, et particulièrement à Dakar, notamment à Guédiawaye, Parcelles Assainies et Grand Yoff », révèle le Rapport d'activités 2017.

Très riche en chiffres, le rapport souligne aussi que sur les 8.409 individus déférés au parquet en 2017, seuls 291 sont dans un cas de délinquance pathologique ou d'exclusion, soit 3,46 %. Mais également que « seuls 5 armes à feu, 108 armes blanches et 15 coupe-coupe ont été saisis ». Pour aboutir à la conclusion que la « criminalité est sous contrôle et n'a pas franchi le niveau maximum tolérable dans notre pays ».

Les différentes arrestations de la Police nationale ont permis de démanteler 79 bandes d'individus dangereux. Ces arrestations révèlent différentes caractéristiques et amènent à sérier les 193 malfaiteurs notables dont 58 individus spécialisés dans les vols à main armée avec violence, 40 pour cambriolage, 19 pour homicide, 76 pour association de malfaiteurs. Compte non tenu des 157 personnes ont été interpellées pour atteinte aux mœurs.

Érection prochaine de 15 commissariats de police

Le Ministère de l'Intérieur met l'accent, dans son Rapport d'activités 2017 intitulé « L'impact des réalisations au service des citoyens », sur la construction prioritaire de 15 commissariats de police à Dakar et dans les régions. L'érection de commissariats entre dans le cadre du « renforcement du maillage sécuritaire ». Dans la capitale, Rufisque et les Parcelles Assainies qui se retrouveront avec deux commissariats chacun, mais aussi Hann-Mariste, Thiaroye, Keur Massar, Zac Mbao, Yeumbeul, Diamaguène Sicap Mbao et Guédiawaye. « A l'intérieur du pays, des commissariats seront érigés incessamment à Bignona, Nioro du Rip, Koungheul, Kanel et Vélingara », renseigne le rapport.

C'est aussi dans la dynamique de renforcer la sécurité que le ministère entend mettre en place un système de vidéosurveillance qui couvrira toute la capitale sénégalaise. Le document relève « une commande de 123 véhicules, en prenant en compte les besoins de la police qui sera dotée de 109 véhicules tactiques d'intervention ». L'augmentation du parc automobile est, selon le rapport, « au rythme de l'évolution des besoins en mobilité pour lutter efficacement contre l'insécurité et le terrorisme ». Présentant le bilan des différentes directions du ministère, le rapport revient sur la formation prodiguée à la Direction de l'Ecole nationale de Police et de la Formation permanente (Depfp). Celle-ci « assure la formation initiale des personnels de police ». C'est ainsi qu'au titre de la 44ème promotion, « elle a accueilli, cette année, 1.910 élèves dont 51 élèves commissaires, 21 élèves officiers, 301 élèves sous-officiers de police et 1.537 élèves agents de police. Les élèves de la 43ème promotion, au nombre de 892, ont bouclé leur formation le 11 juillet 2017 », révèle le rapport. Ces différents recrutements sont à mettre en corrélation avec la volonté des pouvoirs publics de combler le déficit que la police traîne depuis 1987.

Préparer la présidentielle et les locales de 2019

Le Rapport d'activités de 2017 ouvre des perspectives pour l'année charnière de 2018 qui précède l'élection présidentielle de 2019 et des élections locales de la même année. Ainsi, dans cette perspective, la Direction générale des élections compte « s'atteler à préparer une révision exceptionnelle des listes électorales tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger ». Aussi, l'acquisition du matériel électoral à utiliser pour ces élections de 2019 doit se faire au courant de l'année 2018.

La Direction générale des élections envisage aussi « une campagne de formation des autorités administratives et des présidents de commissions administratives de révision au Sénégal, tout comme une formation des personnels des missions diplomatiques et consulaires ».

Elle appelle, dans le rapport, à mener une « campagne soutenue d'information et de sensibilisation des citoyens, notamment de la frange jeune qui aura l'âge électoral (18 ans), les jours de scrutin en vue de les amener à s'inscrire sur les listes électorales ». Pour une réussite de ces échéances électorales, la Direction des élections envisage une revue du Code électoral, mais aussi de consolider le fichier électoral avec les nouvelles inscriptions attendues.