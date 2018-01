Sénégal: Le GMI se dote d'une compagnie spéciale d'intervention

Treize jeunes ont été tués et six autres blessés dont un gravement dans une attaque… Plus »

« Le dispositif du maillage du territoire qui vise la dissuasion et la répression commence à faire ses effets notamment dans les zones frontalières du Nord et du Sud », lit-on dans le rapport. Seulement, il a été noté, de plus en plus, l'utilisation de mineurs et de femmes dans le trafic de cannabis.

Fidèle à sa mission de maintien et de rétablissement de l'ordre public, de sécurisation des grands évènements et des endroits stratégiques à risque, entre autres, le Groupement mobile d'intervention (Gmi) a mené 12.557 opérations qui ont mobilisé 94.534 agents.

