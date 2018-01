Ile Maurice: Mr Kebab fait peau neuve

Les médias parlent peu de Michel Gérard Nina, en ce moment. Pour cause, l'ancien lord-maire, qui… Plus »

Au total, 12 employés s'affairent dans la petite cuisine, avec une casquette rouge vissée sur la tête et un sourire aux lèvres. Comment fait Mr Kebab pour rester dans la course face aux nombreux concurrents ? Joana Rousset explique que le feedback des clients compte beaucoup pour elle. «Nou aport bann sanzman dan ingrédian an fonksion séki nou klian dir nou. Bizin kontinié évolié.» La gérante a, d'ailleurs, procédé à la rénovation de l'emplacement il y a environ un mois. Histoire de donner un coup de neuf à ce commerce qui fait le bonheur des petits et grands depuis 12 ans.

Cette file d'attente ne semblait gêner personne. Joana Rousset, la gérante, explique que c'est ainsi tous les jours, même en période de fêtes. Ce commerce, elle le gère en compagnie de son époux depuis maintenant 12 ans. «Nous débutons à six heures du matin et travaillons jusqu'à 19 heures, soit jusqu'au dernier autobus qui quitte la gare», raconte-t-elle.

