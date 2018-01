Ile Maurice: Yahya Paraouty - «La réforme éducative est un fiasco»

Les médias parlent peu de Michel Gérard Nina, en ce moment. Pour cause, l'ancien lord-maire, qui… Plus »

Nous avons toujours lutté pour une réforme éducative. Mais il aurait fallu discuter autour d'une table et ne pas imposer les décisions sur les enseignants, élèves et parents. Nous avons présenté nos recommandations. Bien sûr, elles n'ont pas été prises en considération.

Je fais la démarcation entre mon appartenance politique et mon combat syndical. Je crois dans le leadership du MSM, dans sa vision et dans celle du Premier ministre Pravind Jugnauth. Il y a des personnes totalement louables dans le parti, à l'instar des ministres Ashit Gungah ou encore Roubina Jadoo-Jaunbocus, avec qui j'ai de très bonnes relations.

Ne nous voilons pas la face, les élèves du privé ont très peu de chances de pouvoir y accéder. Outre le Nine- Year Schooling, nous condamnons la façon de faire du ministère par rapport à d'autres dossiers, tels que la rétention des School Certificates et Higher School Certificates des collégiens qui n'ont pas payé les frais d'examens.

Je constate qu'il existe une grande hypocrisie, surtout en ce qui concerne les élèves qui obtiennent le minimum requis. À présent, ils seront envoyés en «extended stream». Encore une fois, on ne sait pas vraiment ce que cela veut dire. Et ce n'est pas cet atelier de travail de trois jours qui permettra aux enseignants d'être bien formés.

Avant d'établir toute réforme, il faut discuter avec les stakeholders, qui doivent être consultés et «taken on board». Or, cela fait des mois, voire des années, que la communication entre l'UPSEE et les autorités ont été rompues. Par les autorités, je veux dire le ministère et la Private Secondary Education Authority (PSEA).

«PSAC enn fiasco ! Minis lédikasion bizin démisioné!» Voici ce que disent les affiches que le président de l'Union of Private Secondary Education Employees (UPSEE) compte placarder un peu partout en ce début de mois. Bien qu'étant membre du Mouvement socialiste militant (MSM) et conseiller municipal de Port-Louis, Yahya Paraouty a décidé de s'attaquer au ministère de l'Éducation. Nous avons voulu savoir pourquoi.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.