Ile Maurice: Ils ont du métier - Muslim Perbocus, Rain Man

Les médias parlent peu de Michel Gérard Nina, en ce moment. Pour cause, l'ancien lord-maire, qui… Plus »

Entre le travail et la famille, Muslim n'a pas le temps de se relaxer. Et puis, «pou amizé, bizin éna boukou kass dan poss, baniol pou roulé tousala !» Dans ses poches à lui, c'est parfois le désert. «Mo gagn enn Rs 20-25 000 par mwa. Mé ladan bizin tir kass pou asté marsandiz, pou pey kontravension, pou tir rasion. Éna det, krédi tousala pou peyé... »

«Lamem, mo éna trwa-kat kontravansion pou al péyé... » Mais il est habitué à travailler dans ce climat d'insécurité, à avoir des sueurs froides, il s'est retrouvé plusieurs fois dans l'oeil du cyclone. «Inn fatigé pey lamann. Mé mo éna mo patant tou, mo 'hawker of goods licence' mwa. Dan lamé oussi zot pa less trapé aster...»

L'atmosphère est lourde à la croisée des rues Fraquhar et Corderie. Les averses s'en donnent à coeur joie, Muslim est aux aguets, ses parapluies aux couleurs de l'arc-en-ciel peuvent être emportés à tout moment. Non pas par les bourrasques, mais par les policiers, qui soufflent le chaud et le froid.

Muslim bosse depuis qu'il a dix ans. Au baromètre de la vie, il a connu des hauts et des bas. Mais il n'a jamais baissé les bras. «Monn vann gato, samoussa, tousala. Apré monn koumans van parapli, soset. Tou mo pran an gro dan magazin.»

Ses boîtes en carton, posées à même le sol et qui lui servent d'étal, résistent au déluge. La grisaille aidant, la marchandise se vend comme des petits pains «maison» tout chauds. Muslim, 56 ans, s'adapte aux saisons, au temps, il vend des produits au gré du vent. Ses parapluies se transforment en parasols quand le soleil tape fort. Pour la rentrée, il exposera des chaussettes. Sinon, le reste du temps, ce sera des T-shirts et en hiver, des pulls.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.