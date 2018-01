Sénégal: Plan de développement communal - Tambacounda prend date dans trois mois

L'objectif global du nouveau Plan de développement communal de la ville de Tambacounda (Pdc) qui va être présenté dans trois mois est de créer le cadre et les instruments de planification permettant à la commune d'infléchir les tendances lourdes observées en milieu communautaire.

Il s'agit de la baisse des revenus, du faible accès aux services sociaux de base, de la dégradation continue des ressources naturelles et de l'environnement. Pour ce Pdc, les groupes les plus vulnérables vont faire l'objet d'une attention particulière.

La commune de Tambacounda s'est lancée dans un processus d'élaboration de son Plan de développement communal horizon 2022. La cérémonie de démarrage des travaux des équipes techniques en charge de l'élaboration a été présidée par le député et maire Mame Balla Lô, en présence du préfet Mor Talla Tine ainsi que du directeur de l'Agence régionale de développement, le Dr Abdoul Aziz Tandia et des chefs de services et représentants des différentes couches de la société. Le Sénégal s'est engagé dans une politique résolue de décentralisation progressive et durable. Pour cela, l'Acte 3 de la décentralisation vise à organiser le Sénégal en territoires viables, compétitifs et porteurs de développement durable, a expliqué le préfet Mor Talla Tine. M. Tine a indiqué que l'élaboration du Plan de développement communal de Tambacounda se justifie par rapport aux éléments du contexte qui montrent le faible niveau d'accès des populations aux équipements et infrastructures socioéconomiques de base.

Pour Dr Abdoul Aziz Tandia, directeur de l'Agence régionale de développement de Tambacounda, ce Pdc est un plan d'orientation stratégique qui définit les objectifs et le cadre des actions prioritaires envisagées par la municipalité et la population. Lors de sa conception, il reste, par excellence, un outil de dialogue et d'échange entre les élus, les services techniques, les populations, les organisations de la société civile, les partenaires financiers, etc., affirme le directeur de l'Ard. Cette planification du développement communal va devoir être une action collective et participative.

En un mot, l'objectif global du Pdc, note-t-il, est de créer le cadre et les instruments de planification permettant à la commune de Tambacounda d'infléchir les tendances lourdes observées en milieu communautaire qui ont trait à la baisse des revenus, au faible accès aux services sociaux de base et à la dégradation continue des ressources naturelles et de l'environnement. Pour l'édile de ville, le député et maire Mame Balla Lô, « c'est une étape importante pour la vie de notre commune. En effet, ce jour va marquer l'amorce d'importants changements dans la planification de nos actions de développement ».