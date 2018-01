Dans le cadre de son centenaire, la Faculté de Médecine de l'Ucad a lancé, le 3 janvier 2018, son plan stratégique et de développement (2018-2022). Il devrait lui permettre de diversifier l'offre de formation mais aussi d'améliorer les conditions d'enseignement de ses étudiants.

La Faculté de Médecine, de Pharmacie et d'Odontostomatologie de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar a 100 ans. « Par son âge, elle est la doyenne des Facultés de Médecine en Afrique au Sud du Sahara. C'est pourquoi, après tant d'années de fonctionnement, il est devenu nécessaire, tenant compte des changements, de l'environnement et des défis, de se doter d'un plan stratégique et de développement », a estimé le doyen de la Faculté, le Pr Amadou Diouf.

Ce plan, qui s'étale sur la période 2018-2022, permettra, selon lui, à la Fac de Médecine de conforter sa position de Faculté de référence à l'échelle nationale et internationale dans le domaine de la formation et de la recherche en santé. « Nous entendons, par ce fait, rester à la hauteur de ce statut », a-t-il soutenu. M. Diouf a souligné que ledit plan entre dans la réalisation des missions de la Faculté de Médecine. Poursuivant, il a noté que sa mise en œuvre aidera à la réalisation d'activités innovantes, la diversification de l'offre de formation, l'amélioration des conditions d'enseignement et d'apprentissage dans le domaine de la recherche et de l'innovation.

Aussi, devra-t-il contribuer à l'atteinte des objectifs de l'axe 3 du Plan Sénégal émergent. Le Pr Amadou Diouf a expliqué que ce premier plan a tenu compte des enseignements tirés de la mise en œuvre du plan stratégique de l'Ucad qui s'articulait autour de grands axes parmi lesquels la promotion de l'excellence dans la formation en veillant à fournir les meilleurs médecins et spécialistes en santé au Sénégal.

Pour concrétiser leurs ambitions, les autorités de la Faculté de Médecine ont besoin de l'accompagnement des autorités et des partenaires.