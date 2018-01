Sénégal: Consommation - Les prix du riz parfumé et du riz brisé ordinaire sont restés stables en novembre 2017

En novembre 2017, le prix du kilogramme de riz parfumé et celui du riz brisé ordinaire sont restés stables à leurs niveaux d'octobre 2017, selon le Point mensuel de la conjoncture publié par la Direction de prévision des études économiques (Dpee) du ministère de l'Economie, des Finances et du Plan du Sénégal. Ces deux variétés s'échangeaient respectivement à 406 FCfa et 296 FCfa.

Cependant, au plan mondial, après leur recul du mois précédent, les cours des qualités de riz indienne et thaïlandaise (25 % brisure) se sont raffermis en novembre 2017, en liaison avec l'augmentation de la demande, indique la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee). En variation mensuelle, les cours des qualités de riz indienne et thaïlandaise (25 % brisure) ont progressé respectivement de 0,8 % et 1,1 % en novembre 2017.

Sur les onze premiers mois de 2017, le cours du riz indien a augmenté de 8 % tandis que celui de la variété thaïlandaise a reculé de 1,1 % par rapport à la même période de 2017. La Dpee indique que les prévisions de décembre 2017 du Département américain de l'agriculture tablent sur une offre mondiale de riz estimée à 621,5 millions de tonnes pour la campagne 2017-2018, en hausse respective de 0,4 % et 0,3 % par rapport à celles de novembre 2017 et aux estimations de la campagne 2016-2017. Quant aux prévisions de décembre 2017 de la demande mondiale de riz (480,8 millions de tonnes) pour la campagne 2017-2018, elles ont progressé de 0,1 % par rapport aux prévisions de novembre contre une baisse de 0,1 % comparativement aux estimations de 2016-2017.

Hausse de 15,1 % du secteur primaire

L'activité du secteur primaire (hors agriculture et sylviculture) a enregistré une hausse de 15,1 % en variation mensuelle au mois de novembre 2017.

Comparé au mois d'octobre 2017 marqué par une forte progression de 33,3 %, le secteur primaire enregistre une contraction de 18,2 %. La Dpee explique cette hausse par la bonne tenue des débarquements de la pêche et la production contrôlée de viande qui enregistrent respectivement une progression de 33 % et 11,8 %. Sur un an, une progression de 20,9 % de l'activité du secteur primaire est observée durant la période sous revue en liaison avec le sous-secteur de l'élevage (plus 18 %) et les débarquements de la pêche (plus 36,3 %).

Le prix de la farine de blé en hausse de 0,8 %

En novembre 2017, le prix du kilogramme de farine de blé a reculé de 0,8 % en rythme mensuel pour s'établir à 409 FCfa. Cette légère baisse est en partie due à celle du cours du blé tendre français au plan mondial. Après le rebond de 1,2 % enregistré au mois d'octobre 2017, le cours du blé tendre français a baissé de nouveau de 0,8 % en novembre 2017, selon la Dpee. En glissement annuel, il a par contre, progressé de 5,9 % sur les onze premiers mois de 2017.